Borrell: Revidovaný rozpočet finančne posilní vonkajšiu činnosť EÚ

Brusel 2. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v rámci revidovaného balíka dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 navrhla vyčleniť na vonkajšiu činnosť Únie sumu 118,2 miliardy eur a ďalších 15,5 miliardy eur na podporu svojich partnerov v úsilí o hospodárske oživenie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Obe sumy v utorok doobeda potvrdil šéf diplomacie EÚ Josep Borrell.



S ďalšou miliardou eur cez Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) sa počíta zo súčasného rozpočtu EÚ a tieto zdroje sú určené na okamžitú reakciu na koronakrízu, čím sa celková pomoc EÚ v tejto oblasti zaokrúhli na 16,5 miliardy eur.



Z navrhovanej sumy 118,2 miliardy eur (132,6 miliardy eur v bežných cenách) najviac dostane hlavný nástroj - Nástroj pre susedstvo, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu (NDICI): 86 miliárd eur (96,4 miliardy eur v bežných cenách). V tomto balíku je zahrnutých aj 10,5 miliardy eur z nového ozdravného plánu (EÚ ďalšej generácie) v celkovej hodnote 750 miliárd eur.



Rozpočet EÚ na humanitárnu pomoc sa vďaka ozdravnému plánu zvýši o päť miliárd a dosiahne výšku 14,8 miliardy eur. Pokiaľ ide o predvstupovú pomoc pre kandidátske krajiny, EK v budúcom viacročnom finančnom rámci disponuje sumou 12,9 miliardy eur.



Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell počas utorňajšej videokonferencie tieto sumy potvrdil v prítomnosti eurokomisárky pre medzinárodné partnerstvá Jutty Urpilainenovej a eurokomisára pre susedstvo a rozšírenie Olivéra Várhelyiho.



"Koronakríza dramaticky zmenila svet, ako ho poznáme. Predkrízové výzvy však nezmizli, ale stali sa ešte zložitejšími. Túto situáciu budeme schopní účinne riešiť a zmierniť jej následky iba vtedy, ak budeme spolupracovať a globálne ich riešiť s našimi partnermi. To však musí byť podporené ambicióznym rozpočtom pre vonkajšiu politiku, ktorým EÚ získava popredné miesto vo svete v geopolitickom postavení. Suma 118,2 miliardy eur na vonkajšiu činnosť nám umožní splniť tento záväzok," opísal situáciu Borrell.



Komisárka Urpilainenová tiež zdôraznila význam medzinárodnej spolupráce, multilateralizmu a partnerstiev a pozvala partnerov EÚ do koalície s cieľom vybudovať udržateľnú a inkluzívnu budúcnosť pre ďalšie generácie. Komisár Várhelyi spresnil, že Únia má silný záujem o dlhodobé zotavenie svojich partnerov z pandémie nového koronavírusu, čo platí najmä pre západný Balkán a bezprostredných susedov na juhu a na východe EÚ.



Hlavnou novinkou prepracovaného nástroja NDICI je návrh na doplnenie na posilnenie kapacity záruky pre vonkajšiu činnosť zvýšenia rozpočtu o 10,5 miliardy eur na boj proti negatívnym dôsledkom choroby COVID-19. Umožní to pokryť riziká verejných a súkromných investícií v partnerských krajinách až do maximálneho objemu 130 miliárd eur, čím sa takmer zdvojnásobí pôvodne navrhovaný balík vo výške 60 miliárd eur.



Borrell doplnil, že vonkajšia politika EÚ osobitnú pozornosť bude venovať susedným regiónom, západnému Balkánu a subsaharskej Afrike.



Nezmenený zostáva Borrellov návrh na vytvorenie európskeho mierového nástroja (EPF) na financovanie všetkých vonkajších opatrení spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky s vojenskými alebo obrannými dôsledkami. Mierový nástroj v sile do osem miliárd eur by nebol napojený na rozpočet EÚ, s čím súhlasí aj eurokomisia. V súčasnosti o tomto návrhu rokujú členské štáty v Rade EÚ.





