Bosch do roku 2025 zruší 1500 pracovných miest v nemeckých závodoch

Stuttgart 10. decembra (TASR) - Nemecký výrobca automobilových súčiastok a autopríslušenstva, koncern Bosch, potrebuje do roku 2025 zrušiť až 1500 pracovných miest v dvoch svojich nemeckých závodoch, aby sa prispôsobil meniacemu sa dopytu a technológiám v automobilovom sektore. Uviedol to v nedeľu hovorca spoločnosti, ktorý tak potvrdil správu týždenníka Automobilwoche. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Rovnako ako iné spoločnosti musíme prispôsobiť úroveň zamestnanosti situácii na strane objednávok, štrukturálnym zmenám v sektore pohonov a prieniku budúcich technológií na trh," uviedol hovorca Bosch v e-mailovej odpovedi na žiadosť o komentár.



Dodal, že spoločnosť plánuje do konca roka 2025 znížiť o 1500 počet personálu v oblasti vývoja, administratívy a predaja v divízii Drives v závodoch Feuerbach a Schwieberdingen.



Hovorca uviedol, že Bosch sa to bude snažiť dosiahnuť presunom zamestnancov do iných oddelení, predčasným odchodom do dôchodku alebo dohodami o dobrovoľnom odchode. Skupina o podrobnostiach rokuje so závodnou radou.



Potvrdil, že spoločnosť sa do konca roka 2027 zdrží núteného prepúšťania v nemeckých závodoch.