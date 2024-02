Bosch od marca ukončí výrobu pohonov do elektrobicyklov v Záborskom

Bratislava 27. februára (TASR) - Spoločnosť Bosch od marca 2024 ukončí výrobu elektromotorov do bicyklov v Záborskom pri Prešove. Pre TASR to potvrdil riaditeľ korporátnej komunikácie skupiny Bosch pre Českú republiku a Slovensko Pavel Roman.



Dôvodom je podľa Romana to, že sa dopyt po elektrobicykloch nezvyšuje tak, ako sa pôvodne predpokladalo. Na uspokojenie súčasného dopytu firme stačia existujúce výrobné kapacity v hlavnom závode v Miškovci v Maďarsku.



"Spoločnosť Bosch sa preto rozhodla ukončiť výrobu eBike pohonov v Záborskom od marca 2024. Zamestnanci (približne 200 ľudí) boli 26. februára o rozhodnutí informovaní. Bosch tiež upúšťa od rozširovania existujúceho výrobného areálu v Prešove," uviedol Roman s tým, že rozhodnutie týkajúce sa výrobných priestorov v Prešove stojí len na trhových faktoroch a Bosch naďalej vníma Prešov ako zaujímavý hospodársky región.



Svoje výrobné kapacity na východe Slovenska rozšírila spoločnosť Bosch vlani. Uspokojiť tak chcela zvýšený dopyt po pohonoch do elektrobicyklov.