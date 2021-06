Bosch otvoril v Nemecku továreň na čipy za 1 miliardu eur

Drážďany 7. júna (TASR) - Koncern Bosch v pondelok otvoril v Nemecku továreň na čipy za 1 miliardu eur. Ide o rekordnú investíciu popredného dodávateľa komponentov pre automobilový priemysel, ktorý tak stavil na budúcnosť elektromobilov a autonómnych vozidiel.



Závod sa nachádza v centre výroby polovodičov koncernu Bosch neďaleko Drážďan. K jeho spusteniu dochádza v čase, keď sú dodávky čipov pre automobilky veľmi obmedzené. Nový závod zvýši schopnosť spoločnosti Bosch poskytovať služby priamo automobilkám a znížiť ich závislosť od iných výrobcov, predovšetkým zámorských.



"Každý čip, ktorý vyrobíme tu v Drážďanoch, predstavuje o jeden chýbajúci čip menej. To pomáha," uviedol člen správnej rady Harald Kröger.



Špecializovaný závod však nebude mať veľký vplyv na globálnu krízu s dodávkami, ktorá prinútila mnohých výrobcov automobilov k obmedzeniu alebo pozastaveniu výroby. Analytici pritom očakávajú, že problémy s dodávkami budú pokračovať aj na budúci rok.



Bosch získal na výstavbu závodu štátnu pomoc 200 miliónov eur v rámci investičnej schémy Európskej únie (EÚ). Už v júli začne vyrábať čipy pre elektrické náradie a od od septembra bude nasledovať výroba automobilových čipov.



Kancelárka Angela Merkelová a podpredsedníčka Európskej komisie Margrethe Vestagerová sa mali zúčastniť na virtuálnom otváracom ceremoniáli. „Najmodernejšia technológia v novej továrni na polovodiče spoločnosti Bosch v Drážďanoch ukazuje, aké vynikajúce výsledky sa dajú dosiahnuť, keď sa priemysel a vláda spoja,“ citoval Bosch Vestagerovú.



Kröger poznamenal, že koncern Bosch tak podporil širší strategický tlak Bruselu na oživenie európskeho polovodičového priemyslu. Blok predstavil svoj najnovší plán len nedávno a jeho cieľom je zdvojnásobiť podiel regiónu na výrobe čipov, a to na 20 % do roku 2030.