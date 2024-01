Bosch plánuje v softvérovej divízii zrušiť 1200 pracovných miest

Berlín 18. januára (TASR) - Nemecký dodávateľ automobilových komponentov Bosch plánuje do troch rokov zrušiť vo svojej softvérovej divízii 1200 pracovných miest. Uviedol to vo štvrtok hovorca spoločnosti, ktorý tak potvrdil informácie ekonomického denníka Handelsblatt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Hovorca dodal, že rokovania so zástupcami zamestnancov sa zatiaľ nezačali. Dal tým najavo, že čo sa týka uvedeného počtu pracovných miest, ktoré by sa mali zrušiť do konca roka 2026, ide iba o plán firmy a konkrétny údaj bude známy neskôr. Zamestnanci dotknutej divízie boli o plánoch spoločnosti informovaní v stredu 17. januára.



Hlavným dôvodom navrhovaného prepúšťania, ktoré by sa malo v samotnom Nemecku dotknúť 950 zamestnancov, je podstatne pomalší než pôvodne predpokladaný rozvoj plne automatizovaného riadenia, dodal vo svojej správe o plánoch firmy Handelsblatt. To spoločnosť potvrdila, pričom ako dôvod uviedla slabú ekonomiku a vysokú infláciu, čo je okrem iného dôsledkom zvýšených nákladov na energie a suroviny.