Bosch plánuje zrušiť v divízii domácich spotrebičov asi 3500 miest

Mníchov 24. februára (TASR) - Nemecká spoločnosť Bosch plánuje do štyroch rokov zrušiť vo svojej divízii domácich spotrebičov približne 3500 pracovných miest. Ako dôvod uviedla znižovanie nákladov, od čoho si sľubuje udržanie konkurencieschopnosti. Informovala o tom agentúra DPA.



Hovorca firmy v piatok (23. 2.) povedal, že "Bosch plánuje vo svojej divízii domácich spotrebičov BSH zrušiť celosvetovo do konca roka 2027 približne 3500 pracovných miest. Z toho 1000 by malo byť zrušených už v tomto roku". V samotnom Nemecku sa tohtoročné prepúšťanie dotkne 450 zamestnancov.



Hovorca dodal, že spočiatku sa rušenie pracovných pozícií bude týkať najmä administratívy, oblasť výroby by prepúšťanie v prvej fáze zasiahnuť nemalo. BSH momentálne zamestnáva celosvetovo približne 60.000 ľudí, z toho zhruba 17.000 v Nemecku.



V súvislosti s plánmi prepúšťania firma uviedla, že musí výrazne znížiť náklady, ak si chce udržať konkurencieschopnosť a zabezpečiť si dostatok financií na potrebné investície. Bosch pritom už skôr informoval o separátnych plánoch prepúšťania v Nemecku, pričom v rámci týchto plánov by sa v domovskej krajine malo zrušiť až 3760 pracovných pozícií. K najviac zasiahnutým patrí divízia elektrického náradia.