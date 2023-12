Bosch potvrdil správy o zrušení 1500 pracovných miest v Nemecku

Stuttgart 11. decembra (TASR) - Nemecký výrobca automobilových súčiastok a autopríslušenstva Bosch v pondelok oficiálne oznámil, že plánuje zrušiť až 1500 pracovných miest v dvoch nemeckých závodoch na výrobu prevodoviek v súvislosti s prechodom na produkciu elektromobilov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Škrty sa dotknú závodov vo Feuerbachu a Schwieberdingene, kde sa do roku 2025 zníži počet pracovných miest vo vývoji, administratíve aj predaji, uviedla pre agentúru AFP hovorkyňa spoločnosti. Aktuálne podľa nej prebiehajú rozhovory so zástupcami zamestnancov.



Hovorkyňa tiež informovala, že Bosch sa bude snažiť presunúť týchto zamestnancov na iné pozície, ponúkne im rekvalifikačné programy, ako aj predčasný odchod do dôchodku a dobrovoľný odchod.



Bosch prechádza veľkými štrukturálnymi zmenami, keďže celé odvetvie sa transformuje a pripravuje sa na ukončenie výroby áut so spaľovacími motormi a nástup elektromobilov. Veľa elektrických vozidiel pritom používa jednoduchšie prevodovky, ktoré si vyžadujú menej dielov ako vozidlá so spaľovacími motormi.



Zmeny vo výrobe áut sú spojené s vysokými počiatočnými investíciami, pričom na nové procesy bude potrebných menej zamestnancov.



Okrem prechodu na elektrické modely čelí Bosch aj ďalším problémom vrátane slabej globálnej ekonomiky a tvrdohlavo vysokej inflácie po náraste nákladov na energie a suroviny.



Spoločnosť zdôraznila, že pri plánovaných škrtoch nedôjde k žiadnemu nútenému prepúšťaniu v súlade s nedávnou dohodou. V júli podpísal totiž Bosch so zástupcami zamestnancov dohodu o zákaze prepúšťania vo svojej divízii mobility v Nemecku, ktorá má približne 80.000 zamestnancov.