Bosch predpovedá rast v upadajúcom automobilovom sektore
Okrem štandardných produktov, ako sú pohonné systémy, bezpečnostné systémy, systémy riadenia a brzdenia a senzory, Bosch dodáva výrobcom automobilov aj vysokovýkonné počítače a softvér.
Autor TASR
Stuttgart 8. septembra (TASR) - Nemecký dodávateľ automobilového priemyslu Bosch očakáva aj napriek problémom, ktorým čelí automobilový priemysel v krajine, nárast tržieb v tomto odvetví o zhruba 2 %. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
„Napriek stagnujúcej globálnej produkcii vozidiel, slabému dopytu, oneskoreniam v oblasti elektromobility a automatizovanej jazdy, spoločnosť Bosch Mobility v tomto roku mierne porastie,“ uviedla firma pred autosalónom IAA, ktorý sa oficiálne otvára v utorok (9. 9.).
Spoločnosť Bosch so sídlom v Stuttgarte je najväčším svetovým dodávateľom automobilového priemyslu, ale predáva aj domáce spotrebiče, elektrické náradie a tepelné čerpadlá. V minulom roku klesli tržby v jej automobilovom segmente, ktorý tvorí približne 60 % celkového obratu, o 0,7 % na 55,8 miliardy eur.
„V oblasti softvérovo riadenej mobility sa podnikanie spoločnosti Bosch Mobility neustále rozvíja od hardvéru so zabudovaným softvérom cez služby až po úplne nezávislý softvér, ktorý potom výrobcovia a partneri integrujú do svojich ekosystémov,“ uviedla firma.
„Bez sofistikovaného hardvéru sa ani to najinteligentnejšie auto nepohne ani o milimeter,“ povedal na veľtrhu IAA Stefan Hartung, predseda predstavenstva Bosch. Posun smerom k softvérovo riadenej mobilite však pravdepodobne vyvinie ďalší tlak na marže, poznamenal a oznámil ďalšie znižovanie nákladov v celej spoločnosti.
Spoločnosť Bosch začala so zavádzaním programu znižovania nákladov koncom roka 2023 po tom, ako zistila, že niektoré z jej divízií už nie sú konkurencieschopné. Firma plánuje zrušiť tisíce pracovných miest na celom svete, mnohé z nich v dodávateľskom segmente v Nemecku.
