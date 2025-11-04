< sekcia Ekonomika
Bosch skracuje pracovný čas v dvoch závodoch pre nedostatok čipov
Spoločnosť v utorok uviedla, že robí všetko preto, aby minimalizovala výrobné obmedzenia, ale v závodoch v Ansbachu a Salzgitteri dôjde k prerušeniam vo výrobe.
Autor TASR
Stuttgart 4. novembra (TASR) - Nemecký dodávateľ autokomponentov Bosch plánuje skrátiť pracovný čas v dvoch nemeckých závodoch pre nedostatok čipov. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Spoločnosť v utorok uviedla, že robí všetko preto, aby minimalizovala výrobné obmedzenia, ale v závodoch v Ansbachu a Salzgitteri dôjde k prerušeniam vo výrobe. Dôvodom je nedostatok komponentov pre elektronické súčiastky. Bosch už požiadal o dotácie z vládneho programu na podporu skráteného úväzku, tzv. kurzarbeit, pre tieto dve lokality, potvrdil hovorca spoločnosti. Pri skrátenom úväzku firma posiela pracovníkov domov, ale nestratia prácu a vláda čiastočne prispieva na ich platy.
V Salzgitteri by sa toto opatrenie mohlo v prípade potreby využiť pre približne 300 až 400 z 1300 zamestnancov. V závode v Ansbachu by mohlo byť postihnutých až 650 z približne 2500 zamestnancov. Rozsah, v akom najväčší svetový dodávateľ pre automobilový priemysel so sídlom v Gerlingene neďaleko Stuttgartu v nasledujúcich týždňoch využije tento „nástroj“, závisí od „plánovania výroby a ďalšieho vývoja napätej situácie pri dodávkach elektronických komponentov“. Bosch vyrába elektronické riadiace jednotky v oboch prevádzkach.
Za ťažkosťami firmy Bosch sú problémy so zásobovaním holandského výrobcu čipov Nexperia. Holandská vláda prevzala totiž kontrolu nad spoločnosťou, ktorú vlastnia Číňania, pre obavy o národnú bezpečnosť. Čína v reakcii na to zastavila vývoz produktov Nexperia, ako sú čipy pre automobilový priemysel. „Naše expertné tímy sú v úzkom kontakte so spoločnosťou Nexperia, jedným z našich dodávateľov elektronických komponentov, ako aj s dotknutými zákazníkmi a ďalšími dodávateľmi,“ povedal hovorca Bosch. „Súčasná situácia aj pre nás naďalej predstavuje značné výzvy.“ Dodal, že Bosch sa snaží o alternatívne zdroje dodávok, aby boli obmedzenia vo výrobe čo najmenšie.
Okrem nemeckých závodov má problém s dodávkami aj závod Bosch v portugalskom meste Braga, kde približne 2500 z celkového počtu zhruba 3300 zamestnancov zasiahli dočasné úpravy pracovného času alebo dovolenky.
Ako dlho bude Bosch túto možnosť využívať, závisí aj od ďalšieho vývoja dodávok čipov, dodal hovorca.
Spoločnosť v utorok uviedla, že robí všetko preto, aby minimalizovala výrobné obmedzenia, ale v závodoch v Ansbachu a Salzgitteri dôjde k prerušeniam vo výrobe. Dôvodom je nedostatok komponentov pre elektronické súčiastky. Bosch už požiadal o dotácie z vládneho programu na podporu skráteného úväzku, tzv. kurzarbeit, pre tieto dve lokality, potvrdil hovorca spoločnosti. Pri skrátenom úväzku firma posiela pracovníkov domov, ale nestratia prácu a vláda čiastočne prispieva na ich platy.
V Salzgitteri by sa toto opatrenie mohlo v prípade potreby využiť pre približne 300 až 400 z 1300 zamestnancov. V závode v Ansbachu by mohlo byť postihnutých až 650 z približne 2500 zamestnancov. Rozsah, v akom najväčší svetový dodávateľ pre automobilový priemysel so sídlom v Gerlingene neďaleko Stuttgartu v nasledujúcich týždňoch využije tento „nástroj“, závisí od „plánovania výroby a ďalšieho vývoja napätej situácie pri dodávkach elektronických komponentov“. Bosch vyrába elektronické riadiace jednotky v oboch prevádzkach.
Za ťažkosťami firmy Bosch sú problémy so zásobovaním holandského výrobcu čipov Nexperia. Holandská vláda prevzala totiž kontrolu nad spoločnosťou, ktorú vlastnia Číňania, pre obavy o národnú bezpečnosť. Čína v reakcii na to zastavila vývoz produktov Nexperia, ako sú čipy pre automobilový priemysel. „Naše expertné tímy sú v úzkom kontakte so spoločnosťou Nexperia, jedným z našich dodávateľov elektronických komponentov, ako aj s dotknutými zákazníkmi a ďalšími dodávateľmi,“ povedal hovorca Bosch. „Súčasná situácia aj pre nás naďalej predstavuje značné výzvy.“ Dodal, že Bosch sa snaží o alternatívne zdroje dodávok, aby boli obmedzenia vo výrobe čo najmenšie.
Okrem nemeckých závodov má problém s dodávkami aj závod Bosch v portugalskom meste Braga, kde približne 2500 z celkového počtu zhruba 3300 zamestnancov zasiahli dočasné úpravy pracovného času alebo dovolenky.
Ako dlho bude Bosch túto možnosť využívať, závisí aj od ďalšieho vývoja dodávok čipov, dodal hovorca.