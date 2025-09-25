< sekcia Ekonomika
Bosch údajne plánuje zrušiť päťciferný počet pracovných miest
Spoločnosť ku koncu minulého roka zamestnávala na celom svete približne 418.000 ľudí.
Autor TASR
Berlín 25. septembra (TASR) - Najväčší svetový dodávateľ automobilových komponentov, nemecká spoločnosť Bosch, plánuje zrušiť päťciferný počet pracovných miest vo svoje kľúčovej divízii Mobility, napísal vo štvrtok denník Handelsblatt s odvolaním sa na zdroje z odvetvia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu orf.at.
Spoločnosť, ktorá ku koncu minulého roka zamestnávala na celom svete približne 418.000 ľudí, zvolala na štvrtkové popoludnie tlačovú konferenciu na tému „Opatrenie v divízii Mobility“ za účasti člena predstavenstva pre personálne otázky Stefana Groscha. Generálny riaditeľ spoločnosti začiatkom tohto mesiaca vyhlásil, že v prostredí obmedzeného dopytu a rastúcich obchodných bariér očakáva vo vzťahu ku konkurencii pokračujúci „boj o každý cent“.
