Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 25. september 2025Meniny má Vladislav
< sekcia Ekonomika

Bosch údajne plánuje zrušiť päťciferný počet pracovných miest

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Spoločnosť ku koncu minulého roka zamestnávala na celom svete približne 418.000 ľudí.

Autor TASR
Berlín 25. septembra (TASR) - Najväčší svetový dodávateľ automobilových komponentov, nemecká spoločnosť Bosch, plánuje zrušiť päťciferný počet pracovných miest vo svoje kľúčovej divízii Mobility, napísal vo štvrtok denník Handelsblatt s odvolaním sa na zdroje z odvetvia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu orf.at.

Spoločnosť, ktorá ku koncu minulého roka zamestnávala na celom svete približne 418.000 ľudí, zvolala na štvrtkové popoludnie tlačovú konferenciu na tému „Opatrenie v divízii Mobility“ za účasti člena predstavenstva pre personálne otázky Stefana Groscha. Generálny riaditeľ spoločnosti začiatkom tohto mesiaca vyhlásil, že v prostredí obmedzeného dopytu a rastúcich obchodných bariér očakáva vo vzťahu ku konkurencii pokračujúci „boj o každý cent“.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

KOMENTÁR J. HRABKA: Dokonané je

VIDEO: Mikuláš Černák zostáva vo väzení

Polícia neposkytuje bližšie informácie k zásahu v prípade P. Rýpala