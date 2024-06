Bosch zvažuje ponuku pre výrobcu spotrebičov Whirlpool

Mníchov 26. júna (TASR) - Nemecká priemyselná skupina Bosch zvažuje ponuku na prevzatie amerického výrobcu spotrebičov Whirlpool. Uviedli to tri zdroje oboznámené s touto záležitosťou, ktoré nechceli byť menované. Tento krok by posilnil pozíciu Boschu na trhu domácich spotrebičov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Bosch diskutuje s potenciálnymi poradcami o možnosti predložiť ponuku Whirlpoolu, ktorý má trhovú kapitalizáciu približne 4,8 miliardy USD (4,48 miliardy eur), uviedol jeden zo zdrojov. Dodal však, že nie je isté, či ponuku predloží.



Kúpa jedného z najväčších svetových výrobcov bielej techniky by výrazne posilnila podnikanie spoločnosti Bosch v oblasti domácich spotrebičov v čase, keď konkurencia ázijských rivalov rastie.



Whirlpool prechádza rozsiahlou reštrukturalizáciou, v rámci ktorej presunul svoje európske podniky do novej spoločnosti pod kontrolou tureckého rivala Arcelik a odpredal svoje divízie na Blízkom východe a v Afrike.



Úvahy o potenciálnom prevzatí prichádzajú v čase, keď Bosch hľadá akvizície s cieľom rozšíriť svoju divíziu výroby veľkých domácich spotrebičov. Dohoda s Whirlpoolom, ktorému patria značky Ariston, Hotpoint, Ignis a Privileg, by bola jednou z najväčších transakcií nemeckej priemyselnej skupiny.



Generálny riaditeľ spoločnosti Bosch Stefan Hartung v máji pre hospodársky denník Handelsblatt povedal, že spoločnosť sleduje niekoľko väčších akvizičných cieľov. Nevylučuje vstup do novej oblasti ani globálnu dohodu. Začiatkom júna zase novinárom povedal, že skupina je otvorená kótovaniu niektorých svojich divízií na burze, keďže skúma možnosti financovania akvizícií.



Americká spoločnosť Whirlpool známa veľkými spotrebičmi, ako sú práčky a chladničky, sa snaží zväčšiť svoju zákaznícku základňu rozširovaním výroby menších spotrebičov, ako sú kávovary a iné kuchynské pomôcky, keďže zápasí so spomalením rastu.



Spoločnosť so sídlom v Michigane nedávno uviedla, že v snahe zvýšiť ziskové marže zruší približne 1000 pracovných miest. Whirlpool za dva roky stratil takmer 50 % svojej trhovej hodnoty. Jeho švédsky rival Electrolux klesol v rovnakom období o 35 %.



(1 EUR = 1,0714 USD)