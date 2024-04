Bostic: Fed by mal k prvej redukcii sadzieb pristúpiť až ku koncu roka

Atlanta 4. apríla (TASR) - Americká centrálna banka by nemala znížiť úrokové sadzby skôr ako v závere roka. Povedal to prezident Federálneho rezervného systému (Fed) v Atlante Raphael Bostic, ktorý aj naďalej trvá na tom, že centrálna banka by tento rok mala pristúpiť iba k jednej redukcii sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Vidíme, že vývoj inflácie nie je taký rovnomerný, ako sa čakalo," povedal Bostic v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNBC. "Ak sa ekonomika bude vyvíjať v tomto roku tak, ako predpokladám, čo znamená pokračujúci výrazný rast HDP a zamestnanosti a iba slabé spomaľovanie inflácie, som presvedčený, že bude vhodné začať s redukciou úrokových sadzieb až ku koncu roka, vo 4. kvartáli," dodal.



Centrálna banka minulý mesiac ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na takmer 23-ročnom maxime v pásme od 5,25 % do 5,50 %. Zároveň viacerí predstavitelia Fedu signalizovali, že tento rok počítajú s tromi redukciami. Bostic však naďalej počíta iba s jednou redukciou o 25 bázických bodov.