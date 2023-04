Bostic:Fed by mal zvýšiť úrokové sadzby ešte raz a zvyšovanie zastaviť

Atlanta 14. apríla (TASR) - Ešte jedno zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby o štvrť percentuálneho bodu umožní americkej centrálnej banke (Fed) ukončiť jej súčasný cyklus sprísňovania menovej politiky, povedal prezident atlantského Fedu Raphael Bostic. Zároveň dodal, že inflácia by sa aj za týchto okolností mala postupne vrátiť na úroveň inflačného cieľa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Najnovšie dáta, ktoré poukázali na spomalenie rastu spotrebiteľských cien v USA za marec na takmer dvojročné minimum, "sú v súlade s ešte jedným zvýšením úrokových sadzieb," povedal Bostic v rozhovore pre agentúru Reuters. "Dynamika ekonomiky naznačuje, že sme na správnej ceste smerom k 2 %," dodal finančník, odkazujúc na úroveň inflačného cieľa americkej centrálnej banky.



Vyjadrenia šéfa Federálneho rezervného systému v Atlante tak potvrdzujú odhady analytikov, ktorí rovnako predpokladajú, že na najbližšom zasadnutí zvýši centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Ak sa tak stane, hlavná úroková sadzba sa dostane do pásma 5 % - 5,25 %. Nasledujúce zasadnutie Fedu je naplánované na 2. a 3. mája.



Bostic dodal, že má pocit, že agresívne zvyšovanie úrokových sadzieb za posledný rok už začína na ekonomiku vplývať. To je dosť dobrý dôvod na to, aby sa po ešte jednom zvýšení hlavnej úrokovej sadzby sprísňovanie menovej politiky pozastavilo a vyčkalo, ako sa inflácia bude ďalej vyvíjať. Takýto postup by podľa neho limitoval škody na ekonomickom raste a pracovnom trhu.