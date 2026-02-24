< sekcia Ekonomika
Bostic:USA smerujú zrejme do fázy vyššej štrukturálnej nezamestnanosti
V situácii, keď dochádza k štrukturálnym zmenám, je podľa Bostica namiesto umelého tlačenia miery nezamestnanosti nadol redukciou úrokových sadzieb potrebné sa tejto zmene prispôsobiť.
Autor TASR
Washington 24. februára (TASR) - Spojené štáty pravdepodobne vstupujú do obdobia vyššej štrukturálnej nezamestnanosti. Dôvodom je čoraz väčšie využívanie umelej inteligencie firmami s cieľom znížiť náklady. Pre americkú centrálnu banku to môže predstavovať zložitú situáciu, ktorú nemusí byť schopná riešiť úpravou úrokových sadzieb. Povedal to v utorok v rozhovore pre agentúru Reuters odchádzajúci prezident Federálnej rezervnej banky v Atlante Raphael Bostic.
„Nie je vylúčené, že sme v transformačnom období, v ktorom zamestnávatelia nepotrebujú taký počet zamestnancov ako v minulosti,“ povedal Bostic. To zvyšuje mieru nezamestnanosti, ktorú bude Fed považovať za takzvanú plnú zamestnanosť potrebnú na účely plnenia dvojitého mandátu americkej centrálnej banky, ktorým je maximálna zamestnanosť a cenová stabilita, dodal Bostic, ktorý na čele antlantského Fedu končí 28. februára.
V situácii, keď dochádza k štrukturálnym zmenám, je podľa Bostica namiesto umelého tlačenia miery nezamestnanosti nadol redukciou úrokových sadzieb potrebné sa tejto zmene prispôsobiť. To znamená upravovať úrokové sadzby podľa toho. „Momentálne je veľmi ťažké byť centrálnym bankárom. V dôsledku štrukturálnych zmien totiž rovnaké čísla vysielajú úplne iný odkaz o tom, kde sa ekonomika reálne nachádza,“ dodal Bostic.
„Nie je vylúčené, že sme v transformačnom období, v ktorom zamestnávatelia nepotrebujú taký počet zamestnancov ako v minulosti,“ povedal Bostic. To zvyšuje mieru nezamestnanosti, ktorú bude Fed považovať za takzvanú plnú zamestnanosť potrebnú na účely plnenia dvojitého mandátu americkej centrálnej banky, ktorým je maximálna zamestnanosť a cenová stabilita, dodal Bostic, ktorý na čele antlantského Fedu končí 28. februára.
V situácii, keď dochádza k štrukturálnym zmenám, je podľa Bostica namiesto umelého tlačenia miery nezamestnanosti nadol redukciou úrokových sadzieb potrebné sa tejto zmene prispôsobiť. To znamená upravovať úrokové sadzby podľa toho. „Momentálne je veľmi ťažké byť centrálnym bankárom. V dôsledku štrukturálnych zmien totiž rovnaké čísla vysielajú úplne iný odkaz o tom, kde sa ekonomika reálne nachádza,“ dodal Bostic.