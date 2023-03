Botasky nekončia, o značku prejavila záujem viac než desiatka firiem

Praha 14. marca (TASR) - Výroba botasiek sa podľa všetkého neskončí. O značku prejavilo záujem viac než 10 potenciálnych kupcov, medzi nimi aj výrobca obuvi Vasky zo Zlína. Informoval o tom server iDNES.cz.



V dôsledku zdraženia energií sa minulý rok ukončila výroba športovej obuvi Botas. Spoločnosť Benal, ktorá okrem botasiek vyrábala aj korčule a bežkársku obuv, išla v januári do likvidácie a spolumajiteľ a predseda správnej rady František Nestával zvažoval presun výroby aj predaj značky. Krátko nato prejavilo o značku záujem niekoľko firiem.



"Veríme, že značka Botas s viac než 70-ročnou tradíciou nezanikne, pretože o ňu prejavilo vážny záujem viac než 10 potenciálnych kupcov. Ako to celé dopadne, to sa uvidí časom," povedal pre redakciu iDNES.cz Nestával. Zároveň dodal, že jedným zo záujemcov je zlínska spoločnosť Vasky.



Táto firma by okrem samotnej značky rada odkúpila aj webové domény, výrobnú dokumentáciu a časť výrobných prostriedkov. Samotnú produkciu botasiek by presunula z mesta Skuteč na Chrudimsku do Zlína.