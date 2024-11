Bowmanová: Fed by mal byť opatrný pri znižovaní úrokových sadzieb

Washington 20. novembra (TASR) - V súvislosti s tempom redukcie úrokových sadzieb by americká centrálna banka (Fed) mala byť opatrná a neznižovať ich príliš rýchlo. Povedala to v stredu guvernérka Fedu Michelle Bowmanová. Informovala o tom agentúra AFP.



Centrálna banka odštartovala uvoľňovanie menovej politiky v septembri tohto roka, keď jej menový výbor skresal kľúčovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 4,75 % až 5 % takmer z 23-ročného maxima 5,25 % až 5,50 %. Na pôvodnej úrovni sa sadzba nachádzala od júla 2023. Následne 7. novembra menový výbor znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o ďalších 25 bázických bodov do pásma 4,50 % až 4,75 %.



Najnovšie údaje však naznačili, že inflácia sa v niektorých sektoroch drží na stabilne vysokej úrovni, napriek tomu, že celková miera inflácie pokračuje v zostupnej trajektórii. "Vzhľadom na to, že ekonomika je stále dostatočne silná, znižovanie úrokových sadzieb príliš rýchlo predstavuje podľa mňa riziko výrazného zvýšenia dopytu, čo by mohlo viesť k opätovnému rastu inflačných tlakov," povedala Bowmanová na konferencii na Floride. Ako dodala, z tohto dôvodu by Fed mal zvoliť v súvislosti s redukciou sadzieb "opatrný prístup".