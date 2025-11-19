< sekcia Ekonomika
Božik: Sociálne podniky sú pre samosprávy nenahraditeľné
Bratislava 19. novembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požaduje, aby legislatíva rozlišovala medzi sociálnymi podnikmi samospráv a ostatnými typmi sociálnych podnikov. Pri nastavovaní pravidiel sa podľa zduženia musí zohľadniť ich verejná úloha, stabilita služieb pre obyvateľov a potreba udržať pracovné miesta pre znevýhodnených občanov v komunite. Sociálne podniky majú pre samosprávy zásadný sociálny, ekonomický aj komunitný význam, uviedol v stredu predseda ZMOS Jozef Božik.
Na Slovensku v súčasnosti pôsobí takmer 600 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré spolu zamestnávajú približne 8600 ľudí. Časť z nich tvoria subjekty zriadené mestami, obcami a vyššími územnými celkami, viac ako 160 komunálnych sociálnych podnikov, ktoré zabezpečujú verejnoprospešné služby a sú dôležitým nástrojom integrácie znevýhodnených osôb na trhu práce.
„Práve tieto komunálne sociálne podniky zamestnávajú tisícky znevýhodnených ľudí a pre obce zabezpečujú kľúčové verejnoprospešné služby, od odpadového hospodárstva po údržbu priestranstiev či sociálne služby pre obyvateľov,“ uviedol Božik.
Novelou zákona o sociálnej ekonomike sa bude v pondelok (24. 11.) zaoberať Hospodárska a sociálne rada vlády (tripartita). Podľa ZMOS-u náhle zmeny v legislatíve, najmä v oblasti dane z pridanej hodnoty a vzťahov medzi sociálnymi podnikmi a obcami, výrazne ohrozia ich fungovanie aj už schválené rozpočty miest a obcí na budúci rok. „Za nevyhnutné preto považujeme riešiť tieto náhle zmeny v legislatíve ešte včas a s ohľadom na to, že mestá a obce už pripravili a schválili svoje rozpočty na rok 2026,“ dodal predseda ZMOS.
Združenie miest a obcí Slovenska tiež vníma prísľub rezortu po novom roku otvoriť celý zákon tak, aby sa našli riešenia zmierňujúce vplyvy na sociálne podniky a aby boli jasne rozlíšené špecifiká komunálnych sociálnych podnikov, ktoré plnia verejný účel a pôsobia v inom prostredí než komerčné subjekty.
ZMOS je podľa Božika pripravený pokračovať v odbornom dialógu tak, aby výsledná a komplexná úprava zákona bola predvídateľná, spravodlivá a zachovala životaschopnosť sociálnych podnikov v mestách a obciach Slovenska.
