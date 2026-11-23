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Božik: Združenia samospráv sa zhodli na postupe tvorby rozpočtov
Mestá a obce na Slovensku predložia a schvália také rozpočty na budúci rok, ktoré budú v súlade so všetkými pravidlami.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Mestá a obce na Slovensku predložia a schvália také rozpočty na budúci rok, ktoré budú v súlade so všetkými pravidlami. Postupovať pritom budú podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bez obmedzení dlhovej brzdy, keďže sa na nich rovnako ako na vládu vzťahuje výnimka. Zhodli sa na tom Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) s viacerými profesijnými organizáciami, ktoré združujú prednostov, komunálnych ekonómov aj samosprávnych kontrolórov, informoval v pondelok predseda ZMOS Jozef Božik.
„Chceme v jednom bloku prezentovať to, že chceme pripraviť rozpočty, ktoré budú i napriek tej ťaživej situácii rozvojové, budú napĺňať štandardy poskytovaných služieb v zmysle 4300 kompetencií, ktoré má každá jedna obec a každé jedno mesto, a zároveň sa budeme snažiť v čo najväčšej možnej miere implementovať do života a realizovať európske projekty, kde takisto budeme potrebovať kofinancovanie, a to znamená, že niektoré samosprávy si na kofinancovanie budú musieť požičať finančné prostriedky,“ priblížil Božik.
Signatármi spoločného stanoviska sú ZMOS, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Asociácia kontrolórov územnej samosprávy, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR a Asociácia komunálnych ekonómov SR. Upozornili v ňom, že pri príprave rozpočtov dlhodobo čelia právnej neistote. Začiatkom novembra však ZMOS dostalo oficiálne stanovisko Ministerstva financií (MF) SR o platnej výnimke z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy, keďže verejné výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv vlani presiahli 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Samosprávy tak môžu postupovať bez obmedzení dlhovej brzdy a nemusia pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok.
„Ja som rád, že môžem vyslať signál smerom k našej verejnosti, že momentálne mestá a obce budú v prvej polovici decembra rokovať o rozpočtoch, ktoré budú znamenať i napriek ťaživej situácii, pevne verím, rozvoj každého mesta a každej obce na Slovensku,“ doplnil Božik.
Profesijné organizácie v spoločnom stanovisku zároveň opätovne vyzvali vládu a Národnú radu (NR) SR na zmenu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti tak, aby zo sankcií dlhovej brzdy boli vyňaté samosprávy. Pripomenuli, že na celkovom verejnom dlhu SR sa podieľajú menej ako 2 %, platné rozpočtové pravidlá územnej samosprávy sú už v súčasnosti dostatočne prísne a pôsobia proti ich nadmernému zadlžovaniu.
„Chceme v jednom bloku prezentovať to, že chceme pripraviť rozpočty, ktoré budú i napriek tej ťaživej situácii rozvojové, budú napĺňať štandardy poskytovaných služieb v zmysle 4300 kompetencií, ktoré má každá jedna obec a každé jedno mesto, a zároveň sa budeme snažiť v čo najväčšej možnej miere implementovať do života a realizovať európske projekty, kde takisto budeme potrebovať kofinancovanie, a to znamená, že niektoré samosprávy si na kofinancovanie budú musieť požičať finančné prostriedky,“ priblížil Božik.
Signatármi spoločného stanoviska sú ZMOS, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Asociácia kontrolórov územnej samosprávy, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR a Asociácia komunálnych ekonómov SR. Upozornili v ňom, že pri príprave rozpočtov dlhodobo čelia právnej neistote. Začiatkom novembra však ZMOS dostalo oficiálne stanovisko Ministerstva financií (MF) SR o platnej výnimke z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy, keďže verejné výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv vlani presiahli 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Samosprávy tak môžu postupovať bez obmedzení dlhovej brzdy a nemusia pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok.
„Ja som rád, že môžem vyslať signál smerom k našej verejnosti, že momentálne mestá a obce budú v prvej polovici decembra rokovať o rozpočtoch, ktoré budú znamenať i napriek ťaživej situácii, pevne verím, rozvoj každého mesta a každej obce na Slovensku,“ doplnil Božik.
Profesijné organizácie v spoločnom stanovisku zároveň opätovne vyzvali vládu a Národnú radu (NR) SR na zmenu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti tak, aby zo sankcií dlhovej brzdy boli vyňaté samosprávy. Pripomenuli, že na celkovom verejnom dlhu SR sa podieľajú menej ako 2 %, platné rozpočtové pravidlá územnej samosprávy sú už v súčasnosti dostatočne prísne a pôsobia proti ich nadmernému zadlžovaniu.