BP mení stratégiu a namiesto zelených investícií zvýši ťažbu ropy

Londýn 26. februára (TASR) - Britský ropný gigant BP v stredu oznámil, že zníži výdavky na tzv. zelený prechod a zvýši produkciu ropy a zemného plynu. Dúfa, že táto zmena zastaví pokles cien jeho akcií, no stretla sa s kritikou aktivistov, ktorí bojujú proti zmene klímy. TASR o tom informuje na základe správy AP.



BP tak ustupuje od svojich zelených cieľov a znižuje výdavky na obnoviteľné zdroje, aby sa opäť sústredil na svoju hlavnú činnosť, ktorou je ťažba ropy a zemného plynu.



Vo vyhlásení s názvom "Reset BP" spoločnosť uviedla, že zníži výdavky na prechod na nulové emisie o 5 miliárd USD (4,77 miliardy eur) ročne len na 2 miliardy USD. A naopak, zvýši svoje investície do ťažby ropy a plynu približne o 20 % na 10 miliárd USD.



Generálny riaditeľ Murray Auchincloss uviedol, že spoločnosť sústreďuje svoje výdavky na divízie BP s najvyššou návratnosťou, aby podporili rast spoločnosti a bude veľmi selektívne pristupovať k investíciám do obnoviteľných zdrojov.



Analytici očakávali návrat BP späť k tradičnému podnikaniu. Spoločnosť sa dostala pod rastúci tlak aktivistických investorov, ktorí požadujú, aby uprednostnila zisky pred klimatickými iniciatívami. Otázkou je, či ohlásené kroky budú stačiť na upokojenie investorov.



BP má tiež v úmysle do roku 2027 oznámiť odpredaje aktív až do výšky 20 miliárd USD. To zahŕňa aj strategické preskúmanie divízie mazív Castrol, ktoré bolo oznámené v stredu.



BP chce do konca roka 2027 znížiť svoj čistý dlh o 14 až 18 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0487 USD)