BP očakáva, že v 1. štvrťroku zníži svoj čistý dlh na cieľovú úroveň

Londýn 6. apríla (TASR) - Britský ropný koncern BP očakáva, že už v 1. štvrťroku 2021 dosiahne svoj cieľ, ktorým je znížiť čistý dlh na 35 miliárd USD (29,80 miliardy eur). BP to oznámil v utorok, čo je skôr, než sa očakávalo, spolu s informáciou o výnosoch z predaja niektorých aktív a „veľmi silnom“ uplynulom kvartáli.



Spoločnosť, ktorá mala na konci roku 2020 dlh 39 miliárd USD dolárov, predtým predpokladala, že ho zredukuje na 35 miliárd USD zhruba vo 4. štvrťroku 2021 alebo 1. štvrťroku 2022. BP zároveň uviedol, že v 1. štvrťroku získal z odčlenenia a predaja aktív približne 4,7 miliardy USD.



BP už predtým avizoval, že plánuje začať so spätným odkúpením akcií hneď, ako dosiahne svoj cieľový dlh. Spoločnosť dodala, že poskytne informácie o spätnom odkúpení akcií 27. apríla, keď oznámi výsledky za 1. štvrťrok 2021.



Ropný koncern v utorok uviedol tiež, že očakáva výťažok z predaja v roku 2021 skôr na hornom konci odhadovaného pásma 4 až 6 miliárd USD.



BP by chcel získať 25 miliárd USD z odčlenenia a predaja aktív v období medzi druhým polrokom 2020 a rokom 2025. V súčasnosti má dohodnuté alebo dokončené transakcie v hodnote približne 14,7 miliardy USD, ktoré mu vynesú zhruba 10 miliárd USD.



Koncern za minulý rok vykázal stratu 5,7 miliardy USD. Bola to jeho prvá strata za uplynulých 10 rokov, pretože pandémia ochorenia COVID-19 a s ňou spojené blokády a obmedzenia tvrdo zasiahli dopyt po rope. Tento rok vo februári britská spoločnosť varovala pred ťažkým začiatkom roku 2021 v dôsledku pokračujúcich rozsiahlych cestovných obmedzení.



(1 EUR = 1,1746 USD)