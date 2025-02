BP vykázal pokles zisku vo 4. štvrťroku aj za celý minulý rok

Londýn 11. februára (TASR) - Britský energetický gigant BP v utorok vykázal strmý pokles zisku vo 4. štvrťroku aj za celý minulý rok. Prispeli k tomu slabšie rafinérske marže, odpisy a účtovné vplyvy. TASR o tom informuje na základe správ DPA, AFP a RTTNews.



BP oznámil, že v posledných troch mesiacoch 2024 jeho základný zisk klesol o 61 % na 1,17 miliardy USD (1,13 miliardy eur) z 2,99 miliardy USD v predchádzajúcom roku. To bol najslabší výsledok od roku 2020, k čomu prispeli stagnujúce ceny ropy a slabé rafinérske marže.



Celkové tržby a ostatné príjmy sa vo 4. štvrťroku znížili na 48,09 miliardy USD z 52,59 miliardy USD rok predtým. Za celý rok 2024 sa základný zisk BP znížil na 8,92 miliardy USD z 13,84 miliardy USD v roku 2023 a tržby klesli na 194,63 miliardy USD z 213,03 miliardy USD.



Zisk po zdanení sa v roku 2024 prepadol na 381 miliónov USD z 15,2 miliardy USD v roku 2023 v dôsledku slabších rafinérskych marží, odpisov aktív a nepriaznivých účtovných vplyvov spojených s cenami plynu, uviedol BP vo vyhlásení. Ropný a plynárenský gigant sa zaviazal "zásadne resetovať" svoju stratégiu. "Nový smer pre BP" má byť odhalený na investorskom dni 26. februára.



BP sa pripája k ďalším veľkým ropným spoločnostiam, ktoré zaznamenali pokles ziskov v roku 2024 po rekordných príjmoch v predchádzajúcich dvoch rokoch, keďže ceny energií sa stabilizovali a svetový dopyt po rope sa oslabil.



Zisk za 4. štvrťrok ťahali nadol slabšie rafinérske marže. Priemerná rafinérska marža dosiahla v posledných troch mesiacoch minulého roka 13,1 USD za barel (159 litrov), zatiaľ čo rok predtým to bolo 18,5 USD za barel. V aktuálnom štvrťroku BP očakáva, že marže zostanú nízke a nižšia bude aj úroveň aktivity rafinérií v porovnaní so 4. štvrťrokom.



(1 EUR = 1,032 USD)