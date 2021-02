Ropný koncern BP vykázal za celý rok 2020 stratu

Londýn 2. februára (TASR) - Britský ropný koncern BP v utorok oznámil, že sa v minulom roku prepadol do straty aj napriek zisku vo 4. kvartáli. Dôvodom straty bol slabý dopyt po energiách a palive v dôsledku blokád na zastavenie šírenia nového koronavírusu.



BP vykázal za rok 2020 stratu 5,69 miliardy USD (4,71 miliardy eur), prvú za dekádu, po zisku 9,99 miliardy USD v roku 2019. Ropný koncern musel totiž v 2. štvrťroku 2020 zaknihovať odpisy z hodnoty ropných a plynárenských aktív vo výške 6,5 miliardy USD.



Celoročné tržby a ďalšie prevádzkové príjmy klesli na 180,37 miliardy USD z 278,40 miliardy USD v roku 2019. Celkové príjmy sa znížili na 183,50 miliardy USD z 282,62 miliardy USD.



Vo 4. štvrťroku (október - december) však dosiahol čistý zisk 1,36 miliardy USD po predaji petrochemickej divízie konkurenčnej spoločnosti Ineos za 5 miliárd USD. Tržby a ďalšie prevádzkové výnosy vo 4. štvrťroku klesli na 44,79 miliardy USD z predvlaňajších 71,11 miliardy USD. Celkové príjmy sa znížili na 48,57 miliardy USD zo 72,17 miliardy USD.



Spoločnosť BP oznámila štvrťročnú dividendu vo výške 5,25 centa na jednu kmeňovú akciu, ktorá sa má vyplatiť 26. marca 2021.



BP v minulom roku zrušil takmer 10.000 pracovných miest, čo predstavuje 15 % jeho globálnej pracovnej sily, a odčlenil veľa aktív po tom, ako pre pandémiu musel odpísať značnú časť z ich hodnoty. Tieto výsledky zverejnil koncern len deň po tom, ako oznámil predaj 20-percentného podielu v ománskom plynovom poli thajskej štátom kontrolovanej spoločnosti PTTEP za 2,6 miliardy USD. BP si ponechal 40-percentný podiel v ománskom ložisku.



BP vlani oznámil, že do roku 2025 by chcel získať 25 miliárd USD z predaja aktív. Pokiaľ ide o výhľad, BP predpovedá oživenie dopytu po rope v tomto roku, varuje však, že to bude závisieť od zavedenia vakcín a od krokov vlád a firiem na celom svete.



(1 EUR = 1,2084 USD)