BPB: Ak chceme plniť ciele REPowerEU, potrebujeme predvídateľný plán

Bratislava 30. mája (TASR) - Opatrenia plánu REPowerEU pre sektor budov sú v súlade s klimatickým balíkom Fit for 55, znamenajú však zásadné zrýchlenie. Nová kapitola v pláne obnovy a odolnosti, s ktorou REPowerEU ráta, je príležitosť, aby sme definovali opatrenia, ktoré povedú ku skutočným reformám. Ak chceme uspieť, biznis potrebuje jasný, stabilný a predvídateľný plán, uviedli zástupcovia stavebného sektora na pondelkovom podujatí platformy Budovy pre budúcnosť (BPB).



Plán REPowerEU, o ktorom bude na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli rokovať premiér Eduard Heger (OĽANO), počíta so zvýšením cieľov pre energetickú efektívnosť z deviatich na 13 percent do roku 2030 a navrhuje povinnosť inštalovať solárne a fotovoltické panely na strechy nových verejných a komerčných budov od roku 2026.



"Zvýšenie cieľa pre energetickú efektívnosť vôbec nie je nereálne. V súlade s navrhovanými cieľmi EÚ by mala do roku 2030 klesnúť konečná energetická spotreba SR o 92.935 terajoulov (TJ) v prípade cieľa deväť percent alebo o 107.078 TJ v prípade 13 % cieľa v porovnaní so spotrebou v roku 2005," priblížil Peter Robl, predseda Správnej rady platformy BPB.



Podľa prepočtov platformy to znamená zvýšenie cieľa o 14.143 TJ a ak by sa budovy do roku 2030 obnovovali o 50 % vyššou intenzitou ako doteraz, prinieslo by to dodatočné úspory energie vo výške 13.963 TJ. "Vyššia intenzita obnovy budov teda de facto pokryje celé zvýšenie cieľa navrhované v REPowerEU," uviedol Robl.



Na dosiahnutie výsledkov je však nutná intenzívna spolupráca medzi verejnou správou a súkromným sektorom. Ciele je možné podľa riaditeľky BPB Kataríny Nikodemovej plniť, iba ak štát dokáže vytvoriť také nastavenie verejných politík a dotačných schém, ktoré dokáže odstrániť všetky zbytočné administratívne prekážky a umožní plynulé čerpanie investícií.



Základom je zmeniť systém prideľovania podpory na základe jednorazových výziev a nastaviť ich zverejňovanie v dlhodobom horizonte. "Je to jednoducho realizovateľný model, ktorý zabráni tomu, aby sa poukážky na tepelné čerpadlá minuli za necelých 15 minút, a prispeje k väčšej stabilite," doplnila Nikodemová.



Pre sektor je tiež kľúčové, aby sa zmapoval stav verejných budov a začala sa merať aktuálna spotreba. Bez merania a konkrétnych dát o spotrebe je podľa BPB len ťažko možné nastaviť politiky a schémy tak, aby sme stav s budovami zlepšovali a investovali európske zdroje efektívne.