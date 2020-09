Ak sa stavebníkom neujde podpora v pláne obnovy, hrozí veľký prepad

Bratislava 11. septembra (TASR) – Ak sa stavebníkom neujde podpora v rámci plánu obnovy, segmentu hrozí veľký prepad. Upozorňuje na to platforma Budovy pre budúcnosť. Vláde adresovala list, v ktorom zdôrazňuje ohrozenie výstavby a obnovy budov, ktorá tvorí takmer dve tretiny tuzemskej stavebnej produkcie a len v samotnej oblasti obnovy budov hrozí strata zamestnania viac než 10 000 ľuďom.



Stavebná produkcia už v júni 2020 zaznamenala medziročný pokles o 17,3 %. Najvýraznejší prepad zaznamenal sektor budov, kde klesli práce takmer o štvrtinu (23,4 %; na inžinierskych stavbách to bolo o deväť percent). „Hoci júlové štatistiky ukazujú mierne zlepšenie, druhá vlna epidémie povedie pravdepodobne k ďalšiemu prehĺbeniu krízy," domnieva sa platforma.



Ako podotkla riaditeľka platformy Katarína Nikodemová, na obnovu budov síce myslia klasické eurofondy – lenže tie nedokážu dostatočne rýchlo pomôcť sektoru stavebníctva.



„Skúsenosť z predchádzajúcej hospodárskej krízy v roku 2008 ukazuje, že sektor stavebníctva má oproti iným odvetviam dlhší reakčný čas. Zatiaľ čo hrubý domáci produkt a priemyselná produkcia sa vrátili k rastu už v roku 2010, stavebná produkcia každoročne padala až do roku 2014," ilustruje Nikodemová.



Preto si myslí, že stavebníci si nemôžu dovoliť čakať na prostriedky z eurofondov, kde podľa harmonogramu príprav možno očakávať prvé výzvy až v roku 2022. „Budovy musia byť už súčasťou národného plánu obnovy," vyzýva vládu Nikodemová.



Ako podotkla, podpora obnovy budov patrí medzi najefektívnejšie nástroje na oživenie ekonomiky. „Nadpriemerne stimuluje domáci dopyt a lokálnu ekonomiku, vďaka nízkemu podielu dovozu sa takmer všetky investície realizujú doma a navyše rovnomerne vo všetkých regiónoch," uzavrela Nikodemová.



Ako doplnil analytik platformy Richard Paksi, obnovu a výstavbu budov realizujú živnostníci a malé a stredné firmy, pričom 96 % z nich sú subjekty s menej než desiatimi zamestnancami.



„Investície do obnovy budov vytvárajú dopyt na regionálnej a miestnej úrovni, teda priamo tam, kde budovy stoja a kde ich užívatelia využívajú. Obnova sa bude vždy realizovať u nás, pretože budovu nikto neodvezie na zateplenie do Číny," dodáva analytik.