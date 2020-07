BPB: Dotačné programy Slovenska pre rodinné domy sú poddimenzované

Bratislava 2. júla (TASR) – Slovenské dotačné programy pre rodinné domy sú značne poddimenzované, svedčí o tom aj posledné rozdávanie príspevkov na domy s takmer nulovou potrebou energie. Upozornila na to platforma Budovy pre budúcnosť (BPB). Ako o tom informoval rezort dopravy a výstavby, limit 200 žiadostí o príspevok na takmer nulové domy sa v stredu (2. 7.) naplnil do 25 minút od zverejnenia výzvy.



„Dá sa predpokladať, že záujem zo strany majiteľov rodinných domov je oveľa väčší ako ponúkané limity programov,“ myslí si riaditeľka platformy Katarína Nikodemová. V programovom vyhlásení vlády sa pritom kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) zaviazal k zvyšovaniu energetickej efektívnosti budov.



„Takáto forma podpory zo strany štátu je veľmi potrebná. Považujeme však za obmedzujúce, že existujúce dotačné programy sú takto poddimenzované a ministerstvo ich počty kontinuálne znižuje,“ uviedla Nikodemová s tým, že v rámci prvej výzvy na takmer nulové domy bol limit 500 žiadostí, v tom čase prišlo za tri dni zhruba 330 žiadostí. „Obmedziť druhú výzvu len na 200 rodinných domov považujeme za posun smerom dozadu,“ dodala Nikodemová.



Záujem Slovákov o dotačné programy je pritom podľa platformy veľký. Podľa jej prieskumu takmer tri štvrtiny obyvateľov by na rozsiahlejšiu a kvalitnejšiu obnovu domu motivovali jednoduchšie a vyššie dotácie zo strany štátu.



Ako ďalej upozornila platforma, podobný scenár sa opakoval aj v máji, keď Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vyhlásilo výzvu na zatepľovanie rodinných domov, vďaka ktorej mohli občania, ktorí zatepľujú alebo pripravujú zateplenie svojho rodinného domu staršieho ako 10 rokov, žiadať o dotáciu v maximálnej výške 8800 eur. „Kapacita bola podobne naplnená a výzva ukončená do pár dní od vyhlásenia,“ dodala platforma.