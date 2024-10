BPB: Energetickú obnovu budov by mohli zrýchliť súkromné zdroje

Bratislava 4. októbra (TASR) - Obnova budov je nevyhnutná, no musí prebiehať rýchlejšie. Európske zdroje však nestačia, zapojiť treba aj súkromné financie prostredníctvom garantovaných energetických služieb (GES). V piatok o tom informovala riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) Katarína Nikodemová s tým, že to bola téma konferencie Energetická efektívnosť budov a úspory energie, ktorá sa konala v Bratislave.



"Napriek tomu, že už pri nastavení súčasných fondov bolo cielené znížiť intenzitu grantov, nakoniec sa politicky rozhodlo zvýšiť európske granty na 100-percentné financovanie. Prišli sme tak o ďalšie roky, kedy sa tento trh mohol rozvíjať. Navyše, súkromné zdroje majú obrovský multiplikačný efekt. Ak máme na obnovu budov 200 miliónov, s využitím garantovaných služieb vieme pokryť investičnú potrebu minimálne do výšky 300 miliónov, čo znamená, že vieme obnoviť viac budov a lepšie. Veríme, že nová smernica prinesie zásadnú zmenu a otvorí priestor pre zapojenie súkromného kapitálu," uviedla Nikodemová.



Upozornila však, že momentálne zostáva využívanie GES na Slovensku na okraji záujmu. Potrebu zmeny prístupu k financovaniu obnovy budov pripomenul aj analytik BPB Richard Paksi. "Banky sú pripravené investovať do GES, ale musí byť vyslaný jasný signál, že verejné budovy budú prioritne obnovované prostredníctvom práve týchto služieb. Tým by sa zároveň postupne znížila závislosť na 100-percentných grantových schémach," doplnil.



Pri obnove budov sa odporúča kombinovať GES s grantami, keďže samotné GES často na kompletnú realizáciu nestačia. Takouto cestou by sa podľa platformy mohli vydať slovenské samosprávy aj štát.



"Tým, že pri obnove budov zbytočne obchádzame garantované energetické služby, unikajú nám zbytočne príležitosti na získanie súkromných zdrojov pre financovanie. Verejné zdroje sú vzácne a mali by byť využívané iba tam, kde iné riešenia nie sú dostupné," citovala BPB poradcu ministra vnútra Vazila Hudáka, ktorý pripravuje stratégiu centrálnej správy verejných budov.



Platforma BPB pripomenula, že ministerstvo hospodárstva pripravilo v spolupráci so Slovak Investment Holding (SIH) nástroj na realizáciu obnovy verejných budov, ktorý dokáže multiplikovať investované peniaze z Programu Slovensko a integrovať súkromný kapitál. "SIH využíva kombináciu grantu a návratnej časti, ktorú komisia umožnila prvýkrát v tomto programovom období. Nástroj je zároveň zameraný na rozvoj trhu s garantovanými energetickými službami a cieli na obnovu budov splácanú z úspor," uviedla platforma BPB.