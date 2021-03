Platforma BPB víta plánovanú reformu dotačných nástrojov

Bratislava 17. marca (TASR) – Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) víta plánovanú reformu dotačných nástrojov na obnovu rodinných domov. S integráciou nástrojov sa počíta v národnom pláne obnovy a odolnosti. Vďaka sume pol miliardy eur budú môcť podľa BPB občania získať financie na komplexnejšiu obnovu domov vrátane zateplenia, výmeny okien, obnoviteľných zdrojov energie či vodozádržných opatrení.



"Dlhodobo sme upozorňovali na to, že je nesystematické financovať iba výmenu kotla cez kotlíkové dotácie bez toho, aby vlastník domu ošetril úniky tepla pomocou zateplenia stien, strechy alebo výmenou okien," uviedla riaditeľka platformy Katarína Nikodemová. Nové nastavenie schémy dotácií by podľa nej preto bolo efektívnejšie a zároveň by platforma privítala, keby na téme obnovy budov spolupracovali rezorty intenzívnejšie.



Platforma však zdôrazňuje, že správna reforma dotačného nástroja bude musieť ísť ruka v ruke s podporou kapacít na úrovni štátu, ale aj v regiónoch. "Kľúčové pre úspech programu budú dostatočné administratívne kapacity na spracovanie žiadostí, zmysluplná propagácia, jednoduchý a ľuďom dostupný systém podávania žiadostí a technická asistencia," vysvetlila Nikodemová.



Podľa analytika platformy Richarda Paksiho by bolo správnym krokom, keby v budúcnosti mohol žiadateľ prísť len na jedno miesto s jednou žiadosťou a získať príspevok na komplexnú obnovu svojho domu. Podobne je to v susednej Českej republike pri programe Nová zelená úsporám. "Slovensko sa môže inšpirovať práve týmto programom," podotkol analytik.



Problém so znečistením ovzdušia z vykurovania domácností majú podľa platformy najmä oblasti, kde je častá kombinácia neobnoveného rodinného domu, nízkych príjmov a vykurovania tuhými palivami. Vlastníci rodinných domov často uprednostnia lacné a dostupné drevo pred ekologickejšími, ale drahšími alternatívami. Na druhej strane sú náklady na vykurovanie neúmerne vysoké práve pre nevymenené okná či nezateplenú strechu, kde dochádza k úniku tepla. "Tieto problémy treba riešiť komplexne a systematicky," podotkla platforma s tým, že je proti logike, že v súčasnosti existuje viacero podporných nástrojov na obnovu rodinných domov.