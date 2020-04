Po pandémii môže naštartovať ekonomiku obnova budov a nájomné bývanie

Bratislava 2. apríla (TASR) – Po pandémii nového koronavírusu môže pomôcť naštartovať ekonomiku aj obnova budov a podpora nájomného bývania, tvrdí platforma Budovy pre budúcnosť. Médiá o tom informovala riaditeľka platformy Katarína Nikodemová.



Nikodemová upozorňuje, že okrem krátkodobých opatrení treba myslieť aj na to, čo bude po prekonaní pandémie.



„Investície do obnovy budov a podpora nájomného bývania efektívne stimulujú miestne a regionálne ekonomiky, vytvárajú kvalitné pracovné miesta v stavebníctve a podporujú ekonomickú dynamiku v ďalších službách a priemysle,“ uviedla Nikodemová s tým, že zároveň vytvárajú aj investičné príležitosti v sektore nehnuteľností.



Platforma navrhuje vláde šesť krokov, ktoré by mohli prispieť k rozumným a rýchlym opatreniam na obnovu ekonomiky. Navrhuje presunúť finančné prostriedky v rámci prioritných osí v Operačnom programe Kvalita životného prostredia do nových výziev na obnovu verejných budov, pri zarátaní spolufinancovania by to mohlo priniesť 120 miliónov eur investičných projektov, ktoré sú pripravené na okamžitú realizáciu.



Žiada tiež, aby sa pri príprave nového programového obdobia zabezpečil dostatok finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tie by mohli efektívne generovať potrebné investície v tempe troch percent ročne.



Od vlády tiež chce, aby výraznejšie stimulovala prísun súkromného kapitálu, pretože po kríze podľa nej nebude dostatok verejných prostriedkov. Taktiež si myslí, že by bolo potrebné zefektívniť existujúci dotačný program na zatepľovanie rodinných domov a zvážiť využívanie výnosov z emisných povoleniek na podporu energeticky efektívnej obnovy budov.



Do konca roka 2020 by tiež podľa platformy mala vláda prijať akčný plán na rozvoj nájomného bývania. Ten by sa mal implementovať v roku 2021, aby mohol začať prinášať výsledky v roku 2023.



Platforma tiež upozorňuje, že oblasť obnovy budov na Slovensku je zanedbaná. „Len pri školách je v hre komfort a zdravé vnútorné prostredie pre 1,2 milióna detí a takmer 100 000 učiteľov,“ upozornila Nikodemová a dodala, že rovnako zanedbané je aj nájomné bývanie, ktoré predstavuje iba šesť percent bytov bytového fondu.