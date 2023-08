Anketa: Ako vnímajú politické strany reguláciu cien energií

Bratislava 17. augusta (TASR) - Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) v júli uskutočnila anketu politických strán pred predčasnými parlamentnými voľbami na tému energetickej efektívnosti budov a regulácie cien energií. Celkovo šesť politických strán a hnutí platforme poskytlo svoje predstavy o riešení týchto tém, pričom všetky deklarujú potrebu zvyšovať energetickú efektivitu budov a pokračovať s programom Obnov dom, informovala platforma.



"Z odpovedí politických strán sa dá urobiť záver, že obnova budov a systematické zlepšovanie energetickej náročnosti budov sa javia ako dôležitá téma, ktorá bude rezonovať aj v aktualizovaných programoch politických strán. Potenciál úspor v budovách na Slovensku je veľký. Finančné prostriedky na tieto investície ponúka na Slovensku nielen plán obnovy a odolnosti, ale aj štartujúce programové obdobie nových eurofondov. Je teda úplne správne a logické, aby sa tieto témy stali aj politickými prioritami," uviedla riaditeľka platformy Katarína Nikodemová.



Politické strany a hnutia boli vybraté na základe volebných preferencií prieskumu agentúry Focus z júna 2023 s vylúčením strany Republika. Do ankety sa zapojili Hlas-SD, KDH, OĽANO a priatelia, Progresívne Slovensko, SaS a Sme rodina. Najväčšie rozdiely v riešení nakladania s vysokými cenami energie je podľa platformy vidieť medzi bývalými koaličnými a opozičnými stranami. Rezonuje aj téma energetickej chudoby a deklarovanie prijatia zákona o energetickej chudobe.



"Vnímame pozitívne to, že politické strany vidia energetickú hospodárnosť budov ako konkrétnu príležitosť na zelenú transformáciu. Oveľa dôležitejšie ako definovať tieto riešenia v programoch však bude potom ich implementácia v praxi, keď po voľbách vznikne nová vláda," dodala Nikodemová.



V otázke vysokých cien energií vidia viaceré zo strán ako riešenie zameranie sa na problém energetickej chudoby. Strany sa podľa platformy zhodujú, že je v prvom rade dôležité uzákoniť definíciu energetickej chudoby, ktorá na Slovensku chýba. Adresnejšia pomoc s vysokými cenami energií v podobe zastropovania cien alebo podpory zatepľovania domov by mala byť určená práve domácnostiam spadajúcim do energetickej chudoby.



"Komplexnou obnovou budovy, kde sa zateplí strecha, fasáda, vymenia sa okná a poprípade sa nainštaluje obnoviteľný zdroj ako fotovoltika či tepelné čerpadlo, je možné znížiť spotrebu energie o viac ako 70 %. Avšak už len zateplenie strechy dokáže znížiť spotrebu o približne 15 %," uzavrel analytik platformy Richard Paksi.