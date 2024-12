Platforma Budovy pre budúcnosť: Prostriedky sú takmer vyčerpané

Bratislava 10. decembra (TASR) - Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) upozorňuje, že existujúce programy na podporu renovácií budov sú takmer vyčerpané a systém plošných dotácií je dlhodobo neudržateľný. V tejto súvislosti vyzýva vládu SR, aby upustila od plošnej energopomoci a namiesto toho smerovala prostriedky adresne tým, ktorí ich potrebujú.



"Dlhodobé plošné cenové stropy v praxi napomáhajú nadspotrebe energií. Časti slovenských domácností zmierňujú dosah vysokých cien energií na ich rozpočty, no iba krátkodobo. Neriešia pritom hlavný problém, ktorým je vysoká energetická náročnosť budov," povedala riaditeľka platformy Katarína Nikodemová, ktorá zdôraznila, že úlohou vlády by malo byť zavádzanie opatrení s dlhodobým efektom. Štát by mal podľa nej investovať do energeticky efektívnych opatrení, ktoré prinesú trvalé zníženie nákladov domácnostiam a zároveň menšiu záťaž pre verejné financie.



Riaditeľka platformy ďalej upozornila, že prostriedky programov na podporu renovácií budov na Slovensku sa blížia k ich vyčerpaniu, pričom v programe Obnov dom je rezervovaných už viac ako 75 % prostriedkov a v rámci Zelenej domácnostiam ostáva 40 % rozpočtu tohto programu. Výzvy na obnovu verejných budov, ktoré mali byť dostupné až do roku 2027, sú už vyčerpané a neuspokojené žiadosti dosahujú hodnotu takmer miliardy eur, doplnila.



Podpora na energetické úspory pôvodne plánovaná na najbližšie tri roky by tak mohla byť vyčerpaná už v roku 2025. Tento stav podľa Nikodemovej vážne ohrozuje budúce investície do obnovy budov, ktoré sú kľúčové na znižovanie energetickej záťaže domácností aj verejných financií.



Až 66 % rodinných domov a 75 % verejných budov na Slovensku je podľa platformy energeticky neefektívnych, čo zbytočne zvyšuje spotrebu energie a súvisiace náklady. "Jednorazové investície do zateplenia, výmeny okien či modernizácie vykurovania prinášajú trvalé úspory, zatiaľ čo plošné cenové stropy sú opakovaným výdavkom zaťažujúcim štátny rozpočet," zdôraznil analytik platformy Richard Paksi.



BPB apeluje na vládu, aby masívne investovala do úsporných opatrení na budovách, čím z dlhodobého hľadiska domácnosti ušetria viac a podporí sa tvorba pracovných miest v sektore obnovy budov. Okrem toho by mali takéto kroky pozitívne ekologické dosahy, uzavrela platforma.