BPB: Stavebníctvo čelí najhoršiemu prepadu za 12 rokov

Bratislava 11. decembra (TASR) – Stavebníctvo na Slovensku čelí najväčšiemu prepadu za posledných 12 rokov, potvrdili to aj posledné dáta Štatistického úradu (ŠÚ) SR, podľa ktorých v októbri 2020 boli výkony stavebníctva medziročne nižšie o 23,6 %. Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) upozorňuje na tento vývoj už od jari a opäť vyzýva vládu na prípravu záchranných stimulov pre stavebný sektor. Uviedla to riaditeľka platformy Katarína Nikodemová.



"Stavebníctvo pritom trpí ekonomickou krízou viac a dlhšie ako iné odvetvia ekonomiky. Bolo to tak aj na Slovensku počas krízy v roku 2008," priblížila Nikodemová s tým, že kým HDP sa v tom čase spolu s priemyselnou produkciou vrátili k rastu už v roku 2010, stavebná produkcia každoročne padala až do roku 2014. "Je pravdepodobné, že sa tento scenár zopakuje aj po roku 2020," myslí si Nikodemová.



"Stavebníctvo je v prepade a pokiaľ vláda neponúkne rýchle a efektívne stimuly, celý sektor sa ocitne v ešte hlbšej a dlhotrvajúcej kríze," dodala Nikodemová s tým, že príležitostí sa pritom ponúka viacero. Ako príklad uviedla pripravovaný plán obnovy, z ktorého by mohla pomoc doraziť už budúci rok.



Platforma zároveň zdôrazňuje, že v kontexte nových klimatických cieľov by pritom práve stavebníctvo mohlo pomôcť nielen ekonomike, ale prispieť by tento sektor mohol aj k dosahovaniu energetických a klimatických ambícií. Naráža v tomto kontexte na podporu energetickej efektívnosti budov. "Renovácia budov je nákladovo najhospodárnejšie a najefektívnejšie opatrenie na znižovanie emisií skleníkových plynov. Taktiež vie nadpriemerne stimulovať domáci dopyt a lokálnu ekonomiku," dodala Nikodemová.



Ako uzavrel analytik platformy Richard Paksi, z výsledku by profitovali v prvom rade občania, ktorým by vláda takýmto spôsobom pomohla zvýšiť kvalitu ich bývania a úspory na energiách.