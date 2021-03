Verejné investície za 100 miliónov eur môžu pomôcť k obnove 9000 domov

Bratislava 4. marca (TASR) – Verejné investície vo výške 100 miliónov eur by mohli dopomôcť k obnove zhruba 9000 rodinných domov na Slovensku. Vyplýva to zo štúdie platformy Budovy pre budúcnosť (BPB). Výsledky štúdie prezentoval analytik platformy Richard Paksi počas štvrtkového webinára, ktorý sa týkal predovšetkým využitia zdrojov z plánu obnovy.



Štúdia namodelovala dva scenáre. V základnom scenári pri celkových nákladoch okolo 227 miliónov eur (z toho verejná podpora okolo 100 miliónov eur) by bol počet obnovených rodinných domov 9031. Ročne by sa tak na Slovensku usporilo 401,41 gigawatt hodín (GWh) celkovej potreby energie a 470,41 GWh primárnej energie. Dosah na hrubý domáci produkt (HDP) by bol vo výške 295 miliónov eur a vytvorilo by sa tak 6512 pracovných miest. Do rozpočtu by takáto podpora priniesla okolo 72 miliónov eur ročne.



Zo štúdie tiež vyplynulo, že potenciál pre hĺbkovú obnovu na Slovensku má zhruba 390.000 rodinných domov. Z vlaňajšieho prieskumu platformy pritom vyplýva, že štyria z desiatich vlastníkov plánujú na svojom dome vykonať nejaký typ obnovy najbližšie dva roky. Štvrtina respondentov uviedla, že by pri tom rada využila nejakú formu štátnej podpory.



Pri nastavení podporných nástrojov by podľa platformy mala slovenská vláda preferovať viac motivačný prístup podpory, mala by umožniť a podporovať komplexnosť opatrení a preferovať dlhodobý systém výziev namiesto start-stop systému. Platforma tiež odporúča umožniť čerpanie dotácie aj na rodinné domy, v ktorých sídli živnostník alebo s. r. o., a významnú pozornosť by mal kompetentný rezort klásť na zabezpečenie potrebných personálnych kapacít a technickej asistencie. Platforma tiež upozorňuje, aby nebola podcenená alokácia na propagáciu a osvetu.



Paksi zhrnul, že na Slovensku je postavených 1.060.000 rodinných domov. Z toho takmer 68 % postavili ešte pred rokom 1980. Ku koncu roka bolo aspoň čiastočne obnovených 52,64 % rodinných domov, avšak pri veľkej časti z nich boli použité nevhodné materiály a obnovu majitelia často realizovali svojpomocne a bez odborných znalostí.