Nikodemová: Vláda za rok urobila zásadné rozhodnutia pre sektor budov

Bratislava 14. marca (TASR) – Kabinet za prvý rok vládnutia urobil pre sektor budov zásadné rozhodnutia, avšak záležať bude na ich implementácii. Zhodnotila to platforma Budovy pre budúcnosť (BPB). Riaditeľka platformy Katarína Nikodemová tiež podotkla, že sľub rozhýbať nájomné bývanie sa vláde zatiaľ nedarí plniť.



Platforma ocenila, že vláda vníma sektor budov ako významný a o obnove budov sa hovorí viac ako iné roky. Výsledkom je aj plánovaná alokácia v pláne obnovy. "O úspechu či neúspechu týchto zámerov však rozhodne až implementácia nasledujúce roky," podotkla platforma s tým, že napríklad pri téme štátneho nájomného bývania a pripravovaného stavebného zákona by privítala väčšiu transparentnosť.



Nikodemová vyzdvihla peniaze z plánu obnovy ako najväčšiu príležitosť vlády urobiť niečo pre segment budov. "Investície do obnovy rodinných domov majú na Slovensku obrovský potenciál a v prípade využitia fondu obnovy ide o 'win-win' riešenie. Takéto investície by efektívne stimulovali lokálnu ekonomiku, prispeli k zníženiu emisií, znížili ľuďom účty za energie a skvalitnili ich bývanie," vymenovala Nikodemová.



Platforma ocenila aj schválenie dlhodobej stratégie obnovy fondu budov a novelizácií zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a zákona o dotáciách na nájomné bývanie. "Tieto legislatívne zmeny vnímame určite ako krok vpred," okomentoval analytik platformy Richard Paksi. V stratégii však vidí ešte priestor na konkretizáciu opatrení, ktorými sa majú dané míľniky dosiahnuť.



Vláde Nikodemová vyčíta meškajúcu koncepciu štátnej bytovej politiky. Tá je kľúčová pre výstavbu nájomného bývania. Zatiaľ však hotová nie je a podľa platformy sa už táto pracovná skupina viac ako rok nestretla.



Za mínus považuje platforma aj tajnosti okolo nového stavebného zákona a legislatívy pre tvorbu štátnych nájomných bytov. "Považujeme za veľmi nešťastné, ako úrad podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie (Štefana Holého, pozn. TASR) v úzkej skupine doslova utajuje tvorbu takýchto dôležitých zákonov," dodala Nikodemová.