Vnútorné prostredie škôl je nevyhovujúce, riešenia pritom existujú

Bratislava 6. septembra (TASR) - Vnútorné prostredie škôl nie je dostatočne kvalitné, deti teda trávia veľkú časť dňa v nevyhovujúcich podmienkach. Vyplýva to z analýzy platformy Budovy pre budúcnosť (BPB), spoločností Daikin, Saint-Gobain Slovensko a Technickej univerzity v Košiciach. Pomôcť by mohli investície z plánu obnovy, riešenia totiž už existujú.



Analýza spočívala v meraní hodnôt rôznych faktorov, limitné hodnoty pri niektorých z nich neboli dodržané v značnej časti zapojených 28 rôznych školských budov v období rokov 2015 - 2021. "Najzávažnejšími problémami sa ukázali vysoké koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) a zvýšená prašnosť spojená s nedostatočným vetraním, problém s hlukom a zlým akustickým komfortom a prehrievanie tried v teplom období," uviedli autori analýzy.



Analytik platformy Richard Paksi dodal, že štúdie dokazujú, ako nevhodné prostredie v triedach vplýva na zhoršenú pozornosť žiakov, zvýšenú chorobnosť či na vznik astmy. "Výsledky našej analýzy ukazujú, že v slovenských školách nie sú vo veľkej časti vyučovacích hodín dodržané požadované mikroklimatické podmienky, ako dostatočné vetranie, tepelný komfort či vlhkosť vzduchu. Súčasne sa dosahujú vysoké koncentrácie škodlivín, najmä tuhých častíc a prchavých organických zlúčenín," vymenoval Paksi s tým, že častým problémom je aj osvetlenie.



Slovenské školy pritom navštevuje viac ako 1,1 milióna detí a študujúcich a približne 165.000 pedagógov. Len pri kvalite vzduchu je podľa Paksiho alarmujúce, že niektoré limitné hodnoty boli v triedach prekračované niekoľkonásobne. "Jedným z najčastejších problémov je tzv. vydýchaný vzduch v triedach počas vyučovania, ktorý je príznačný vysokou úrovňou koncentrácie CO2," spresnil analytik s tým, že hodnoty v triedach často vystúpili na dvojnásobok maximálnej prípustnej koncentrácie v interiéri.



Nádej vkladá platforma do plánu obnovy, ktorý počíta aj s modernizáciou školských budov. Riešenia, ako zlepšiť vnútorné prostredie budov, totiž už existujú. "Každý jeden z uvádzaných problémov je možné riešiť stavebnými, technologickými či architektonickými úpravami. Riešenia ako zateplenie, výmena okien či úprava vnútorných povrchov, prípadne inštalácie vzduchotechniky s rekuperáciou, prinášajú zlepšenie," komentoval Miroslav Zliechovec zo spoločnosti Saint-Gobain.