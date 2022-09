BR OSN v piatok zasadne pre únik plynu z plynovodov Nord Stream

Štokholm 28. septembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) sa stretne v piatok, aby rokovala o úniku plynu z plynovodov Nord Stream v Baltskom mori. Existuje podozrenie, že išlo o sabotáž. Oznámilo to v stredu Švédsko a Francúzsko, ktoré BR OSN v súčasnosti predsedá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Ako súčasný predseda BR OSN nás Francúzsko dnes informovalo, že Rusko požiadalo o stretnutie v súvislosti s únikmi z (plynovodov) Nord Stream. Toto stretnutie bolo naplánované na piatok," uviedla na tlačovej konferencii švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová.



Šéfka švédskej diplomacie dodala, že jej krajina a Dánsko boli požiadané, aby BR OSN poskytli informácie o únikoch plynu, ku ktorým prišlo v ich výlučnej ekonomickej zóne.



Zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij uviedol na sociálnej sieti Telegram, že stretnutie sa začne v piatok o 15.00 h miestneho času (21.00 SELČ).



Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 privádzajú zemný plyn z Ruska do Nemecka. V posledných mesiacoch sa stali stredobodom geopolitického napätia, keď Rusko prerušilo dodávky plynu do Európy. Pravdepodobne ide o odplatu za západné sankcie uvalené na Moskvu po napadnutí Ukrajiny, píše AFP.



Napriek tomu, že plynovody, ktoré prevádzkuje ruský plynárenský koncern Gazprom, nie sú v prevádzke, stále sa v nich nachádza plyn. Úniky z Nord Stream 1 a Nord Stream 2 sú hlásené v Baltskom mori na troch miestach juhovýchodne od dánskeho ostrova Bornholm. V utorok dánska premiérka Mette Frederiksenová vyhlásila, že úrady pokladajú úniky plynu z pondelka za následok "zámerných činov". "Nehovoríme o nehode," poznamenala premiérka.



Moskva a Washington v stredu popreli, že by boli zodpovedné za údajnú sabotáž.