Brainardová: Čínska politika môže ohroziť investície v USA

Washington 16. mája (TASR) - Priemyselné kapacity Číny a jej vývoz v určitých odvetviach už dosiahli takú veľkosť, že môžu ohroziť životaschopnosť investícií v Spojených štátoch, vyhlásila vo štvrtok Lael Brainardová, hlavná ekonomická poradkyňa prezidenta Joea Bidena. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters



"Čína je teraz jednoducho príliš veľká na to, aby hrala podľa vlastných pravidiel," povedala Brainardová počas vystúpenia na pôde liberálneho think-tanku Centrum pre americký pokrok. "Priemyselná kapacita Číny a jej vývoz v niektorých odvetviach sú teraz také veľké, že môžu ohroziť životaschopnosť investícií v USA a iných krajinách," dodala.



Biden začiatkom tohto týždňa oznámil prudké zvýšenie dovozných ciel na celý rad čínskych dovozov vrátane batérií do elektrických vozidiel (EV), počítačových čipov a zdravotníckych výrobkov. Čínska vláda tento krok ostro kritizovala a pohrozila odvetnými opatreniami.



Brainardová tiež varovala, že nový cyklus nadmerných kapacít a prudkého nárastu vývozu, ktorý je výsledkom politiky vlády v Pekingu, by mohol mať nepriaznivé dôsledky pre amerických pracovníkov, podkopať trhové inovácie a hospodársku súťaž a odolnosť amerického dodávateľského reťazca.



"Poučili sme sa z minulosti. Tu v Amerike nemôže dôjsť k žiadnemu druhému čínskemu šoku," zdôraznila.