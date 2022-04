Brainardová: Fed musí konať rýchlo s cieľom spomaliť infláciu

Minneapolis 5. apríla (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) musí konať rýchlo a agresívne s cieľom zredukovať súčasnú vysokú infláciu. Uviedla to v utorok členka Rady guvernérov Fedu Lael Brainardová. Tá pritom patrí k finančníkom, ktorí preferujú uvoľnenú menovú politiku a nízke úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy spravodajského serveru CNBC.



Brainardová uviedla, že súčasťou sprísňovania menovej politiky bude stabilné tempo zvyšovania úrokových sadzieb a rýchla redukcia objemu dlhopisov, ktoré má centrálna banka vo svojom vlastníctve. Jej vyhlásenie naznačuje, že rast úrokových sadzieb by mohol byť výraznejší než tradičný posun smerom nahor o 25 bázických bodov.



"Miera inflácie je v súčasnosti príliš vysoká a je tu riziko ďalšieho rastu," uviedla Brainardová. "Výbor je pripravený prijať aj dôraznejšie kroky, ak indikátory inflácie a inflačné očakávania budú signalizovať, že takýto krok je nevyhnutný."



Americká centrálna banka v marci zvýšila úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Bolo to prvé zvýšenie po viac než troch rokoch a podľa analytikov budú nasledovať ďalšie. Navyše, trhy očakávajú, že Fed na májovom zasadnutí príde s plánom znižovania objemu dlhopisov vo svojom vlastníctve. Podľa najnovších vyhlásení Brainardovej bude tento proces rýchly.