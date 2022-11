Bránami košického letiska prešlo v tomto roku 500.000 cestujúcich

Košice 24. novembra (TASR) - Zatiaľ pol milióna ľudí prešlo v tomto roku bránami košického letiska. TASR o tom za letisko informovala Lucia Kočišová s tým, že po dvoch rokoch pandémie sa počtom prepravených cestujúcich priblížili k svojmu najsilnejšiemu roku 2019. Jubilejnú päťstotisícu cestujúcu privítali v stredu (23. 11.).



Výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak považuje za veľký úspech, že uvedenú métu prekonali už v novembri. Narastajúci počet cestujúcich je podľa neho motiváciou a pomáha im rozširovať ponuku destinácií a oslovovať nové letecké spoločnosti. "Posledné dva roky boli pre nás výzvou z viacerých hľadísk, preto sa dnes tešíme, že vynaložené úsilie prinieslo svoje výsledky nielen na pôde letiska, ale aj v oblasti ekonomiky a turizmu na východnom Slovensku," povedal. Za úspešnú považuje aj charterovú sezónu.



Kočišová dodala, že na počte cestujúcich má zásluhu aj spoločnosť Austrian Airlines, a to vďaka vysokej frekvencii letov do Viedne a následne ďalších destinácií v Európe, USA a Kanade. "Výrazne k tomu dopomohli aj ďalšie pravidelné linky z Košíc do európskych destinácií, ktoré zaznamenali nárast počtu cestujúcich a potvrdili tak zvýšený záujem o lety z Košíc do sveta," skonštatovala.