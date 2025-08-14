< sekcia Ekonomika
Bránami Letiska Košice prešlo od začiatku roka 500.000 cestujúcich
Pol milióna vybavených cestujúcich sa letisku podarilo dosiahnuť v roku 2023 koncom septembra a minulý rok 25. augusta.
Autor TASR
Košice 14. augusta (TASR) - Míľnik pol milióna cestujúcich vybavených od začiatku roka dosiahlo vo štvrtok Letisko Košice. Oproti minulému roku sa tak stalo o 11 dní skôr. „Košické letisko tak potvrdzuje kontinuálny trend výrazného nárastu dopytu po leteckej preprave,“ informoval hovorca letiska Juraj Toth.
Za prvých sedem mesiacov tohto roka vybavilo košické letisko o 13 % cestujúcich viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. „Júl 2025 bol najsilnejším mesiacom v histórii letiska s vyše 132.000 vybavenými cestujúcimi,“ uviedol hovorca.
Pol milióna vybavených cestujúcich sa letisku podarilo dosiahnuť v roku 2023 koncom septembra a minulý rok 25. augusta. Tohtoročným 500-tisícim cestujúcim bol dovolenkár, ktorý letel z Košíc s rodinou na palube charterového letu do tureckého Izmiru.
V ponuke cestovných kancelárií je pre zájazdy s odletom z Košíc dostupných 18 destinácií v desiatich krajinách. Ponuku dopĺňa aj pravidelné spojenie s chorvátskym Zadarom.
