Branson: Najväčším rizikom pre nemecké banky sú komerčné nehnuteľnosti

Frankfurt 23. januára (TASR) - Banky v Nemecku po mimoriadne priaznivom roku 2023 z pohľadu ziskovosti očakávajú ťažší rok 2024. Vyhlásil to prezident Spolkového úradu pre dohľad nad finančnými trhmi (BaFin) Mark Branson. Za hlavné riziko označil komerčné nehnuteľnosti v čase, keď nemecká ekonomika prechádza najvážnejšou krízou na realitnom trhu za posledné desaťročia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Regulačný úrad už dlhšie upozorňuje na riziká v sektore nehnuteľností, keďže odvetvie čelí vyšším úrokovým sadzbám, platobnej neschopnosti a prudkému spomaleniu transakcií. "Mnohí to v čase extrémne nízkych úrokových sadzieb prehnali. Preto prišla nevyhnutná korekcia," povedal Branson.



Problémy developerov a realitných spoločností budú podľa neho určitý čas znižovať ceny a objem transakcií. Širší finančný sektor by mal podľa neho situáciu zvládnuť, zatiaľ čo jednotliví hráči by mohli byť zasiahnutí ťažšie.



Vyššie úrokové sadzby a z nich plynúce príjmy boli pre banky v roku 2023 prínosom. Mnohé náklady súvisiace s úvermi však prichádzajú s časovým oneskorením, čo sa prejaví v roku 2024 a v nasledujúcich rokoch, uzavrel Branson.