Bratislava bude mať priamu leteckú linku do Nice
Vďaka spojeniu do Nice bude mať Bratislava priame letecké spojenie s ďalšou krajinou - Francúzskom. Wizz Air na letisku v Bratislave rastie a ponúka celkovo už 31 pravidelných liniek.
Autor TASR
Bratislava 20. januára (TASR) - Letecký dopravca Wizz Air pokračuje vo svojej expanzii na letisku v Bratislave a už o dva mesiace pridá z hlavného mesta Slovenska ďalšiu novú priamu leteckú linku - do svetoznámeho letoviska Nice na francúzskej riviére. Ako v utorok informovala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) Veronika Demovičová, Azúrové pobrežie bude letecky z Bratislavy dostupné priamym letom trikrát týždenne od 31. marca 2026 - v utorok, štvrtok a sobotu.
„Teší nás, že môžeme ďalej rozširovať našu sieť leteckých spojení zo Slovenska zavedením priameho letu z Bratislavy do Nice. Tento krok prinesie cestujúcim na Slovensku viac príležitostí na cestovanie, rozšíri ponuku dovolenkových aj krátkych mestských pobytov a zároveň zabezpečí stabilný tok cestujúcich v oboch smeroch,“ uviedla manažérka firemnej komunikácie Wizz Air Vera Jarda. „Nová linka z Bratislavy je ďalším krokom v našej snahe prinášať cestujúcim viac možností cestovania po Európe,“ dodala.
Vďaka spojeniu do Nice bude mať Bratislava priame letecké spojenie s ďalšou krajinou - Francúzskom. Wizz Air na svojej základni na letisku v Bratislave rastie a ponúka celkovo už 31 pravidelných liniek.
„V marci spustí Wizz Air z Bratislavy až 10 úplne nových liniek do destinácií Berlín, Dortmund, Tirana, Ochrid, Priština, Tel Aviv, Tuzla, Rím (hlavné letisko Fiumicino), Varšava (hlavné letisko Chopin) a Nice,“ priblížila Demovičová. Od júna dopravca poletí aj novým priamym letom na grécky ostrov Mykonos a len pred týždňom otvoril nové letecké linky do gruzínskeho Kutaisi, arménskeho Jerevanu, cyperskej Larnaky a moldavského Kišiňova.
V súčasnosti ponúka Wizz Air zo Slovenska (aj z ďalších letísk) celkovo 35 liniek do 34 destinácií v 22 krajinách. V roku 2025 prevádzkoval viac ako 2000 letov do a zo Slovenska, pričom prepravil takmer pol milióna cestujúcich a dosiahol mieru dokončenia letov na úrovni 99,78 %, čo patrí medzi najvyššie hodnoty v leteckom odvetví.
