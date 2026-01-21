Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bratislava by mala byť súčasťou vysokorýchlostnej trate v rámci V4

Na snímke zľava minister dopravy a výstavby SR Jozef Ráž ml. (nominant Smer-SD) a minister dopravy ČR Ivan Bednárik počas tlačovej konferencie k vysokorýchlostnej trati v Bratislave 21. januára 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Prvá etapa VRT na území SR (plánovaná v rokoch 2030 až 2040) by mala viesť od hranice s Maďarskom v Rusovciach do Bratislavy,

Bratislava 21. januára (TASR) - Časť Slovenska s Bratislavou by mala byť v budúcnosti súčasťou plánovanej vysokorýchlostnej trate (VRT) v rámci železničného prepojenia hlavných miest krajín V4. Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) o tom v stredu informoval na základe výsledkov štúdie uskutočniteľnosti VRT pre traťové úseky na území Slovenska ako súčasť vysokorýchlostného železničného prepojenia Budapešti, Bratislavy, Prahy a Varšavy.

Štúdia podľa Ráža posudzovala 38 variantov, a preto jej príprava trvala dlhšie ako plánovaných 24 mesiacov. Posudzovať ju ešte bude Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).

Prvá etapa VRT na území SR (plánovaná v rokoch 2030 až 2040) by mala viesť od hranice s Maďarskom v Rusovciach do Bratislavy, pričom na západ od nej má vzniknúť stanica Bratislava, Západ. Druhá etapa trate má pokračovať z hlavného mesta na hranicu s Českom vrátane časti trate do rakúskeho Marcheggu.

Prvá etapa podľa Ráža bude znamenať zdvojkoľajnenie trate Rusovce - Petržalka, ako aj modernizáciu stanice v Rusovciach, optimalizáciu kapacít Hlavnej stanice v Bratislave či štvrtú koľaj v úseku Bratislava, Lamač - Bory. „Vybudovanie železničnej stanice Západ, ako ju voláme v Stupave, s napojením na Bory,“ priblížil Ráž trasu prvej etapy.

Druhá etapa by mala byť výstavba vysokorýchlostnej trate v úseku Bratislava, Západ - hranica s Českom a Bratislava, Západ - Marchegg, to znamená smer na Viedeň,“ vymenoval minister. Traťová rýchlosť z Hlavnej stanice po Lamač by mala dosiahnuť do 120 kilometrov za hodinu, ďalej po Zohor a do Marcheggu do 160 kilometrov a na úseku Bratislava, Západ - hranica s Českom do 320 kilometrov za hodinu.

Odhadované náklady na prípravu projektov a výkup pozemkov predstavujú 360 miliónov eur. Výstavba trate na slovenskom území predbežne v rokoch 2029 až 2046 by mohla dosiahnuť 3,3 miliardy eur.

Ráž tiež rokoval o spoločných diaľničných a železničných projektoch s ministrom dopravy Českej republiky Ivanom Bednárikom, ktorý bol v minulom roku generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).
