Bratislava čaká na povolenie na rekonštrukciu kúpeľov Grössling

Bratislava 28. októbra (TASR) - Mesto Bratislava čaká na stavebné povolenie na rekonštrukciu zaniknutých kúpeľov Grössling v blízkosti Vajanského nábrežia a Kúpeľnej ulice. S prácami by chcelo hlavné mesto začať budúci rok. Uviedol to primátor Bratislavy Matúš Vallo.



"Máme za sebou búracie práce. Čakáme postupne na stavebné povolenie, aby sa definitívne takto o rok rozbehla rekonštrukcia kúpeľov," skonštatoval Vallo, ktorý verí, že v nových kúpeľoch sa bude dať plávať v roku 2026.



Obnova kúpeľov má do centra mesta priniesť vnútorné bazény, kaviareň, knižnicu či priestor pre deti, ale aj vonkajší bazén a sauny. Napríklad vonkajší bazén, ktorý pribudne k trom vnútorným bazénom, má byť inšpirovaný konceptom starých rímskych kúpeľov, pre ktoré je typická otvorená strecha. Finalizujú sa tiež detaily pre suchú saunu, ktorá sa v kúpeľoch nachádzala aj v roku 1895. S financovaním prác má hlavnému mesto pomôcť štátny investičný fond Slovak Investment Holding.



Budova mestských kúpeľov Grössling je ikonickou stavbou Bratislavy a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 a ako kúpele slúžila Bratislavčanom do roku 1994. Ide o jednu z posledných neobnovených národných kultúrnych pamiatok v centre Bratislavy.