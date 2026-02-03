< sekcia Ekonomika
Bratislava chce prilákať investorov, bude spolupracovať s firmami
Podľa primátora Matúša Valla, ktorý program priblížil, Bratislavu chcú dostať na svetovú investičnú mapu.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Hlavné mesto SR Bratislava v utorok predstavilo nový program spolupráce s firmami a univerzitami na ekonomickom rozvoji s názvom „Bratislava: Hlavné mesto možností pre talent a inovácie“. Podľa primátora Matúša Valla, ktorý program priblížil, Bratislavu chcú dostať na svetovú investičnú mapu.
Bratislava chce posilniť svoje postavenie atraktívneho mesta pre talent, inovácie a kvalitné pracovné príležitosti. Zároveň spúšťa projekt Future Founders Varsity v spolupráci s The Spot, zameraný na podporu podnikavosti vysokoškolákov.
Vallo zdôraznil, že ekonomický rozvoj je zásadným dlhodobým predpokladom na zvyšovanie kvality života v meste. „Pracovné príležitosti, kvalitné vzdelanie, dostupné bývanie a perspektíva pre mladých ľudí rozhodujú o tom, či budú svoju budúcnosť budovať v Bratislave,“ uviedol.
Mesto je podľa primátora pripravené zvyšovať kvalitu života v meste, najmä zveľaďovať verejné priestory, zlepšovať verejnú dopravu a plánovať rozvoj mesta. „Všetko ostatné musíme robiť v spolupráci a aj tvorivom dialógu s našimi partnermi,“ podotkol Vallo. Projekt Futore Founders Varsity podľa neho bude motivovať a na podnikanie pripravovať mladé talenty, aby zostali žiť v meste.
Mesto tak reaguje na výzvy, ktorým čelí v podobe odlevu talentov, technologických zmien, automatizácie či globálnej konkurencii. Až 23 % slovenských študentov odchádza študovať do zahraničia a počet študentov na bratislavských univerzitách klesol od roku 2014 o 15 %. Bez aktívneho prístupu by mohlo mesto do roku 2030 prísť o tisíce pracovných miest. Vhodne nastavené politiky môžu pomôcť vytvoriť desiatky tisíc nových pracovných pozícií v sektoroch s vysokou pridanou hodnotou.
Gordon Innes, ktorý vedie oblasť ekonomického rozvoja v pro bono poradenskej organizácii pre mestá Bloomberg Associates, založenej Michaelom R. Bloombergom, uviedol, že podporujú Bratislavu na odvážnej ceste k inkluzívnemu ekonomickému rastu. „Mesto má mimoriadny potenciál a reálnu príležitosť budovať partnerstvá, ktoré posilnia jeho konkurencieschopnosť a inovačný potenciál,“ priblížil.
Podľa Innesa je kľúčová podpora rozvoja inovačného a podnikateľského ekosystému Bratislavy, aby dokázala prilákať, udržať a priviesť späť talentovaných ľudí a zároveň zvýšiť dlhodobú produktivitu. „Ide o skutočné verejno-súkromné partnerstvo medzi verejnou správou, akademickou obcou a podnikateľským sektorom, ktoré je príkladom medzinárodnej dobrej praxe,“ dodal.
Hlavný mestský stratég Ján Mazúr poznamenal, že mestá sú hlavnými motormi moderných ekonomík vďaka koncentrácii pracovných príležitostí a talentu. „Bratislava má ambíciu spájať aktérov, vytvárať podmienky na spoluprácu a podieľať sa na projektoch s dlhodobým dosahom tak, aby bola dlhodobo konkurencieschopná v porovnaní s ostatnými hlavnými mestami regiónu strednej Európy,“ povedal.
Future Founders Varsity pomáha študentom rozvíjať podnikateľské zručnosti a prepája ich s praxou. Vzniká v spolupráci mesta, The Spot a Bloomberg Associates s cieľom podporiť nové startupy. Pilotná fáza programu bude trvať od februára do júna. Mesto spustilo aj rozvojový projekt s viedenskou podnikateľskou agentúrou, čím užšie prepojí impaktové ekosystémy Bratislavy a Viedne cez spoločné programy. Zároveň bude mesto aktívne napomáhať príchodu nových investorov do Bratislavy.
