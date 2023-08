Bratislava chce spustiť novú zónu regulovaného parkovania v Ružinove

Bratislava 3. augusta (TASR) - Hlavné mesto plánuje koncom augusta spustiť ďalšiu novú zónu regulovaného parkovania v bratislavskom Ružinove, a to zónu RU2 - Klingerova kolónia. Zóna by mala byť do systému regulovaného parkovania PAAS zaradená 22. augusta. Zároveň už bola spustená registrácia do systému. Informuje o tom hlavné mesto na webovej stránke www.paas.sk.



"Časť Klingerova kolónia patrí v mestskej časti medzi tie, kde je situácia s parkovaním komplikovanejšia z dôvodu blízkosti polyfunkčných a administratívnych budov. Aj preto v tejto lokalite spúšťame v spolupráci s mestskou časťou systém regulovaného parkovania," konštatuje bratislavský magistrát.



Klingerova kolónia je menšou lokalitou v zóne Prístav, ktorá zahŕňa ulice Plátennícka, Alešova, Hamuliakova, Vrábelská, Valchárska, Súkennícka, Čipkárska, Gusevova a Votrubova. Táto zóna zároveň nadviaže na zónu, v ktorej sa systém regulovaného parkovania postupne spúšťal už počas roka 2022. Cieľom regulácie je zlepšiť parkovanie pre obyvateľov tejto lokality, kde často parkujú návštevníci Mlynských nív.



Tento rok plánuje hlavné mesto spustiť aj ďalšiu zónu regulovaného parkovania na území Ružinova. Má ísť o lokalitu Štrkovec, ktorú ohraničujú ulice Bajkalská, Ružinovská, Tomášikova a Trnavská cesta. Starosta Ružinova Martin Chren nedávno na sociálnej sieti avizoval, že rezidentské parkovanie na Štrkovci by sa malo spustiť v októbri.



Bratislavský parkovací asistent (PAAS), ktorý magistrát označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili začiatkom minulého roka v prvých troch zónach - Tehelné pole v Novom Meste, Dvory IV v Petržalke a Krasňany v Rači. Neskôr pribudli postupne viaceré zóny v Ružinove a v Starom Meste zóna Hlavná stanica - Blumentál.



V roku 2023 pribudla zóna Centrum - Panenská v Starom Meste. Naplánované je tiež rozšírenie PAAS aj do iných mestských častí, napríklad v Novom Meste či Petržalke.