Bratislava chce vyhradiť pruh pre MHD aj na Šancovej smerom na Pražskú

Bratislava 29. októbra (TASR) - Mesto Bratislava uvažuje s vyznačením vyhradeného pruhu pre verejnú dopravu na Šancovej ulici aj smerom na Pražskú ulicu. Najskôr však bude potrebné zrušiť parkovací pruh v protismere. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že na mieste, kde sa pripája Ľadová a Beskydská ulica, je v pláne vybudovať riadené miesto na prechádzanie.



"Všetky návrhy zmien robíme na základe dát a ich vyhodnotenia. Kladieme dôraz na bezpečnosť chodcov, cyklistov a preferenciu MHD," skonštatoval Bubla. Zdôraznil, že ide o odlišný prístup ako v minulosti, keď sa využitie dopravného priestoru projektovalo najmä pre autá.



Téme úpravy organizácie dopravy na Šancovej a Štefánikovej ulici sa venuje bratislavský magistrát priebežne. Na Štefánikovej ulici už v roku 2019 vyznačil BUS pruh a zrealizoval opatrenia na zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov. V prípade Šancovej ulice poukazuje však na to, že je to štátna cesta. Cestným správnym orgánom je v tomto prípade Okresný úrad Bratislava spolu s Krajským dopravným inšpektorátom.



"Šancova dlhodobo dočasne slúži ako dva dopravné okruhy mesta, čo ovplyvňuje aj úvahy o možnom znižovaní počtu jazdných pruhov," poznamenal Bubla. V prvom rade je však podľa neho potrebné znížiť kapacitu na uliciach, ktoré slúžia len ako jeden dopravný okruh. Takým prípadom je napríklad Štefánikova, Legionárska a Karadžičova ulica či Vajanského nábrežie.



Magistrát tiež uvažuje nad umelým znižovaním priepustnosti svetelne riadených križovatiek pred Šancovou ulicou. Redukovať by sa tým mali dopravné zápchy na tejto ulici. Medzi prvky upokojenia dopravy patrí podľa hlavného mesta napríklad aj zužovanie šírky jazdných pruhov. "Toto opatrenie plánujeme aplikovať tam, kde sú šírky pruhov nadrozmerné," podotkol Bubla s tým, že v niektorých úsekoch je to prípad Šancovej a takisto Staromestskej ulice. Ak je to možné, snahou je tiež upokojovanie dopravy napríklad presmerovaním tranzitu mimo centrálnej oblasti mesta.



Magistrát zároveň ubezpečuje, že nie je proti autám, keďže každý typ dopravy má svoje miesto. Usiluje sa však vytvárať podmienky pre lepšiu mobilitu na území mesta. Odvoláva sa aj na narastajúci počet áut. Kým k 31. decembru 2022 evidovalo mesto 322.212 vozidiel, k 31. júlu 2023 ich bolo 334.352. "Keďže cesty nie je možné v zastavanom území rozširovať, je potrebné vytvárať podmienky pre iné alternatívy dopravy, ako napríklad MHD, kvalitné pešie ťahy či bezpečné cyklotrasy," dodal Bubla.