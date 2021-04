Bratislava chce zabrániť preplneným cestám, zlacní ročnú električenku

Bratislava 6. apríla (TASR) – Bratislava od júla zlacní o 25 percent ročný predplatný cestovný lístok na mestskú hromadnú dopravu (MHD). Chce tak motivovať ľudí, aby po zlepšení epidemiologickej situácie a skončení pandémie využívali na prepravu po hlavnom meste opäť verejnú dopravu a nezaplnili cesty svojimi autami. Dôvodom je aj plánované jesenné spustenie prvých zón v rámci celomestskej parkovacej politiky.







"Najväčší problém bude, ak všetci ľudia vytiahnu svoje autá, keď skončia home office a začne sa neúmerné zaťaženie individuálnou automobilovou dopravou nášho mesta," skonštatoval na utorkovom brífingu primátor Bratislavy Matúš Vallo. Aj napriek tomu, že je mestský Dopravný podnik Bratislava (DPB) zaťažený výpadkom tržieb pre koronakrízu, mesto spolu s podnikom sa rozhodli zmeniť jeho cenník, aby do MHD prilákali späť ľudí. "Výrazne zlacňujeme ročný predplatný cestovný lístok na 199 eur. Dnes stojí 264,2 eura. O 25 percent teda zlacňujeme tento lístok pre vnútromestské zóny 100 a 101," priblížil Vallo.



Deklaruje, že vo finále nebude pre tento krok mesto v strate a nebude to preň znamenať ani dodatočný náklad. "Ako znižujeme tento lístok, tak niektorý lístok zrušíme a pri niektorom cenu zvýšime. Odmeňujeme tú skupinu ľudí, ktorí najviac využívajú MHD," spresnil primátor. Zrušiť plánujú cestovné lístky, ktoré podľa Valla v systéme nemali úplný zmysel a zvýšiť cenu chcú pri tých, kde DPB a mesto nechcú, aby boli najviac využívané.



Cestujúci s ročným predplatným lístkom podľa šéfa DPB Martina Rybanského cestujú MHD pravidelne. "Cena ročnej električenky sa znižuje prvýkrát, preto dúfame, že spolu s modernými vozidlami, zrekonštruovanými traťami a elektronizáciou predaja to bude dobrou pozvánkou pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy, aby sa vrátili naspäť do MHD," skonštatoval. Predplatné cestovné lístky v bratislavskej MHD si kupuje 60 percent cestujúcich, z toho ročnú takzvanú električenku si kupuje zhruba 40.000 ľudí každý rok.



Bratislava poukazuje na september 2019, keď bol na istý čas zľavnený ročný predplatný cestovný lístok. Len v tomto termíne si ho kúpilo približne 18.000 ľudí. Zavedením "výhodnejšej električenky" je podľa primátora na stole diskusia o zrušení Bratislavskej mestskej karty, ktorá ponúka desaťpercentnú zľavu na električenku. "My cenu znížime o 25 percent a túto výhodu budú mať všetci, nielen držitelia mestskej karty," poznamenal.



Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba informoval, že aj oni pripravili isté zvýhodnenia pre cestujúcich regionálnymi autobusmi v rámci kraja. "Chcem ľudí namotivovať, aby využívali čo najviac verejnú dopravu," uviedol s tým, že sa tiež budú snažiť, aby počty vlakových spojov neklesali a kraj bude ďalej pokračovať v budovaní "park and ride" záchytných parkovísk.