Bratislava chce zostať v povedomí turistov, posiela im odkaz

Bratislava 2. marca (TASR) – Prázdne ulice či chýbajúce emócie spojené s umením a návštevnou mesta Bratislava. Aj na to poukazuje krátke video, ktoré zverejnila Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB). Prostredníctvom záberov na dominanty hlavného mesta chce, aby Bratislava zostala v povedomí turistov a odkazuje im, že na nich po zlepšení situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu čaká.



"Zábery na jednej strane odzrkadľujú aktuálnu situáciu, na strane druhej ide o inšpiráciu a naladenie sa na nové príbehy v Bratislave, do ktorej, veríme, že sa postupne vráti melódia ruchu mesta," informoval TASR hovorca BTB Maroš Plitko. Video sprevádza hudba umeleckého zoskupenia Sinfonietta Bratislava, ktoré hrá melódie skladby Musica Slovaca od skladateľa Ilju Zeljenku.



Diváci si prostredníctvom záberov na dominanty Bratislavy - ako je Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, Primaciálny palác, Hlavné námestie, historická i nová budova Slovenského národného divadla, rieka Dunaj, Most SNP či Hrad Devín, môžu pozrieť miesta, ktoré žili turistickým ruchom, no aktuálne sú pre pandémiu prázdne.



"Cieľom je zostať v podvedomí ľudí, vzbudiť nadšenie a osloviť potenciálnych návštevníkov pre ďalšie sezóny. Chceme pomôcť kultúre i umeleckej obci, ktorá čaká, kedy bude môcť opäť vystúpiť pred domácim i zahraničným publikom. Chceme potešiť ľudí, pre ktorých zverejníme opäť pestrú ponuku koncertov, výstav a iných podujatí," podotkol Plitko.



Video propagujúce Bratislavu si môže verejnosť pozrieť na webe visitbratislava.com i na sociálnych sieťach BTB.