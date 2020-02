DPB bude rekonštruovať električkové trate v centre Bratislavy i v Rači

Bratislava 8. februára (TASR) – V Bratislave sa budú tento rok rekonštruovať ďalšie úseky električkových tratí, a to v centre mesta a v mestskej časti Rača. Dopravný podnik Bratislava (DPB) v uplynulých dňoch podpísal dve zmluvy so spoločnosťou TSS Grade na obnovu trate na Americkom námestí i Radlinského ulici a v úseku Detvianska – Záhumenice. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa DPB Adriana Volfová.



Dopravný podnik bude rekonštruovať električkovú trať na Americkom námestí a Radlinského ulici, a to v úseku od Špitálskej ulice po Blumentál. "Trať by mala byť opravená najneskôr do 30. novembra. Celková výsledná cena je 2.845.500 eur bez DPH," spresnila hovorkyňa. Do konca novembra by mala byť hotová aj obnova električkovej trate v úseku Detvianska – Záhumenice. Celková cena za dielo je v tomto prípade 2.310.000 eur bez DPH.



"Spustenie rekonštrukcie električkovej trate v úseku Detvianska – Záhumenice je plánované na apríl a začiatok rekonštrukcie električkovej trate na Americkom námestí sa predpokladá v septembri," poznamenala Volfová. Financovanie zabezpečí hlavné mesto. Rekonštrukciu bude realizovať na základe výsledkov verejných obstarávaní spoločnosť TSS Grade.