Bratislava hostí odborníkov na kontrolu technického stavu vozidiel

Bratislava 7. apríla (TASR) – Na Slovensku sa v týchto dňoch koná European PTI Workshop 2022. Ide o pravidelné zasadnutie delegátov pôsobiacich v oblasti kontroly technického stavu vozidiel z členských štátov EÚ, ale aj z krajín mimo EÚ a zástupcov Európskej komisie (EK). Uskutočňuje sa 7. a 8. apríla v Bratislave pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR a holandského ministerstva infraštruktúry. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie rezortu dopravy Ivan Rudolf.



Podujatie otvoril minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). "Som veľmi rád, že tento piaty PTI Workshop sa po Amsterdame, Záhrebe, Varšave, Londýne organizuje v Bratislave. Verím, že z podujatia vzíde viacero konkrétnych návrhov zmien predpisov v oblasti technických kontrol," poznamenal.



Kým prvý PTI Workshop v Amsterdame v roku 2014 nadväzoval na prijatie európskeho balíčka opatrení v oblasti kontroly technického stavu vozidiel, ten aktuálny sa organizuje v čase, keď EK začala s prípravou revízie tohto balíčka. Revízia sa očakáva začiatkom roka 2023.



Workshop je zameraný na štyri témy. Prvou z nich je bezpečnosť cestnej premávky a ochrana životného prostredia. Technické a emisné kontroly sú podľa MDV nástrojom na zaručenie dostatočne dobrého technického stavu vozidiel v cestnej premávke.



Druhou témou je úloha EÚ v harmonizácii kontrol technického stavu. Rezort dopravy poukázal na to, že v Únii sa začala príprava revízie balíčka opatrení v oblasti kontroly technického stavu vozidiel. "Európske pravidlá sa zvyčajne aplikujú aj v nečlenských štátoch – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Nórsko, Island, a takisto v štátoch, ktoré sa usilujú o vstup do EÚ," dodal rezort dopravy.



Vozidlá sú zároveň čoraz komplexnejšie. Ďalšia téma je preto zameraná na to, že technické a emisné kontroly musia držať krok s vývojom moderných osobných aj nákladných áut a ich novými funkciami.



Workshop sa má zaoberať aj nekalými praktikami a nedostatočnou kvalitou kontrol. "Nekalými praktikami sa znižuje hodnota aj prínos kontrol k cestnej bezpečnosti a zlepšovaniu životného prostredia, ničia tiež ich reputáciu v očiach verejnosti. Štátne orgány musia prijať opatrenia, aby tomu zabránili," zhodnotilo MDV.